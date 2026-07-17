El regalo nunca visto que recibirá el campeón del Mundial: podría superar los 100.000 euros

Levantar la Copa del Mundo es el mayor sueño de cualquier futbolista, pero es que además, el campeón del Mundial 2026 tendrá un recuerdo muy especial que ningún ganador había recibido hasta ahora.

La FIFA ha decidido entregar por primera vez un anillo de campeón a la selección que consiga imponerse en la final entre España y Argentina. No es un anillo cualquiera, y es que se trata de una pieza exclusiva totalmente personalizada.

La idea está inspirada en una tradición muy consolidada en el deporte estadounidense, ya que en competiciones como la NBA, la NFL o la MLB, los equipos que conquistan el título reciben anillos personalizados.

Michael Jordan ganó seis anillos de la NBA / Instagram

La FIFA fabricará un total de 2.026 anillos, una cifra elegida como homenaje al año del torneo, aunque no todos acabarán en manos de los campeones. De esa cantidad, solo 30 serán para los integrantes de la selección que levante el trofeo, mientras que los otros 1.996 estarán disponibles para los aficionados como producto oficial del Mundial.

Cada pieza tendrá un diseño único y estará vinculado al equipo que consiga proclamarse campeón del mundo. En una de sus caras aparecerá representado el trofeo de la Copa del Mundo, mientras que la otra estará personalizada con elementos relacionados con la selección ganadora.

Los campeones no recibirán directamente los anillos definitivos tras la final, ya que durante la ceremonia posterior al partido el capitán y el seleccionador contarán con unas piezas provisionales para poder celebrar el triunfo. Más adelante, la FIFA fabricará los 30 anillos personalizados a medida para cada uno de los ganadores.

Anillo campeones Mundial / FIFA

Aunque todavía no se ha confirmado el precio exacto de estas joyas, todo apunta a que tendrán un valor elevado. Los anillos de campeón que se entregan en las grandes competiciones estadounidenses suelen estar fabricados con oro y piedras preciosas, y algunos modelos de la NBA o la NFL han alcanzado cifras superiores a los 100.000 euros.

La llegada de este premio supone un cambio respecto a anteriores Mundiales, ya que hasta ahora los campeones recibían el trofeo, las medallas y otros reconocimientos oficiales, pero nunca habían contado con una joya creada específicamente para celebrar el título.