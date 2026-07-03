El refugio de Pedro Porro (26 años) es un pueblo de la provincia de Badajoz: "Voy como uno más; siempre que me paran por la calle intento ser lo más humilde posible"

Pedro Porro está siendo una de las sorpresas del Mundial 2026, que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá. El lateral del Tottenham Hotspur marcó el segundo gol en la victoria de España ante Austria, un triunfo que certificó la clasificación de la selección para los octavos de final, donde se enfrentará a Portugal.

Una de las primeras cosas que hará el lateral del conjunto inglés cuando acabe el Mundial será irse al lugar que le vio crecer: Don Benito, un pueblo de la provincia de Badajoz, en la comunidad autónoma de Extremadura. Es su refugio ideal para desconectar de todo el ruido mediático y disfrutar de la compañía de su familia y sus amigos.

El municipio, que cuenta con más de 37.000 habitantes, está ubicado en la comarca de las Vegas Altas del río Guadiana, a unos 135 kilómetros al este de la ciudad de Badajoz y a a 50 kilómetros de Mérida.

Jugadores de España celebran el gol de Pedro Porro / Lavandeira Jr / EFE

Uno de los lugares más visitados de Don Benito es el Monumento al agua y a la tierra, obra del escultor Enrique Pérez, que fue inaugurado en 1936. Es un grupo escultórico ubicado en la Plaza de España y destaca por representar a un hombre en piedra y a una mujer en bronce. Además, funciona como fuente con agua traída del río Guadiana.

El monumento al agua y a la tierra / Google

No es el único sitio que se puede visitar, ya que también destaca el Parque Palmeral, donde se encuentra un Partenón ecológico inspirado en la Acrópolis, que está construido con materiales reciclados y conocido como monumento al reciclaje.

También, hay un monumento que está declarado Bien de Interés Cultural que es la Iglesia de Santiago Apóstol del siglo XVI.

La Iglesia de Santiago Apóstol del siglo XVI / SPORT

"Soy uno más"

A pesar de que ya lleva varios años viviendo fuera de Don Benito, Porro es consciente de sus raíces: "Voy como uno más. Siempre que voy intento estar en casa con la familia. Y luego si salgo, que voy al parque con mis amigos, pues si me paran o cualquier cosa intento ser lo más humilde posible".

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El futbolista del Tottenham Hotspur lo reconoció en un reportaje que le hizo la Premier League, donde expresó que "soy un chico normal". "En mi cabeza no pienso que soy profesional ni internacional, mantengo mis amigos de allí, voy a ver a la familia... Eso no cambia", concluyó.