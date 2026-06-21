El refugio de Lionel Scaloni (48 años): una joya escondida de Mallorca entre senderos, naturaleza y vistas espectaculares

Lionel Scaloni ya hizo historia con Argentina al ganar el Mundial de 2022. La albiceleste no conseguía alzarse con la Copa del Mundo desde 1986. Uno de los artífices del éxito cosechado en Qatar fue el entrenador argentino, quien consiguió unir una plantilla llena de futbolistas de alto nivel, encabezada por Lionel Messi, futbolista del Inter de Miami.

Alejado de los terrenos de juego, Scaloni desconecta del fútbol en Mallorca, donde lleva viviendo durante varios años, según desveló en una entrevista a 'Hanselzon'. A pesar de ser argentino, el técnico Argentino considera el archipiélago balear como su hogar. "Yo vivo en un pueblo", reconoció.

El técnico decidió instalarse en Mallorca, justo cuando colgó las botas como futbolista en 2015. Uno de los motivos por el que decidió irse a vivir a las Islas Baleares fue porque ahí jugó con el club bermellón durante la temporada 2008-2009. En ese tiempo, Scaloni conoció al amor de su vida, Elisa Montero, con quien tiene dos hijos: Ian y Noah.

Lionel Scaloni, en un entrenamiento de la selección argentina antes de su debut en el Mundial. / Europa Press

Desde el día que conoció a Montero, el argentino era consciente de que Mallorca se iba a convertir en su refugio para vivir una vida completamente tranquila con la familia que iba a formar. "La isla es un lugar muy lindo, muy tranquilo", manifestó.

Así es Bunyola / Google

Scaloni no vive en La Palma, sino que en Bunyola, una localidad de más de 7.500 habitantes situada en el noroeste de la isla de Mallorca, en plena Sierra de Tramuntana. El municipio está rodeado de un entorno natural privilegiado, donde destaca el bosque de Sa Comuna, el más extenso de la isla.

Bunyola es un destino especialmente apreciado por senderistas y ciclistas, debido a que cuenta con numerosas rutas que permiten disfrutar de la montaña y de espectaculares vistas de la Tramuntana.

Bunyola / Google

Estas actividades al aire libre forman parte de la vida cotidiana de la localidad y atraen a visitantes durante todo el año. Entre sus principales atractivos se encuentran los Jardines de Alfàbia, la histórica finca de Raixa y el centro de espectáculos Son Amar.

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Además, Bunyola es una de las paradas del emblemático tren de Sóller, lo que la convierte en un excelente punto de partida para descubrir algunos de los paisajes más espectaculares de Mallorca.