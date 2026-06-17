El refugio de Cristiano Ronaldo en España: cine, gimnasio totalmente equipado y 1,5 millones de inversión

Cristiano Ronaldo debuta este miércoles en el Mundial. El delantero del Al-Nassr disputará su sexto Mundial en buscar de lograr su primero, con la selección portuguesa. Ronaldo llega en plenitud de condiciones y comandará el ataque de su selección ante la República Democrática del Congo, del grupo K del Mundial 2026.

A sus 41 años, ganó su primer título con el Al-Nassr, tras marcar 28 tantos en 30 partidos. Ha sido terminar una cosa y empezar otra, con el inicio de la Copa del Mundo. Prácticamente no ha tenido días libres para marcharse de vacaciones, aunque cuando lo hace, Cristiano se marcha a la Costa del Sol, a Marbella.

Una zona lujosa de 'grandes magnates'

Cristiano y su mujer tienen en propiedad una casa de 1,5 millones de euros, que se encuentra en la urbanización 'The Heights', un complejo de lujo que consta de 11 villas exclusivas y conocido por su diseño vanguardista, sus techos de doble altura y por ser una zona 'de famosos'. Allí 'CR' descansa con su familia en un diseño moderno y elegante, con una arquitectura pensada para potenciar la entrada de luz natural.

Los grandes ventanales y las formas simples y contemporáneas permiten que la casa se integre visualmente con el entorno sin perder personalidad. En el interior, el concepto de espacios abiertos es el gran protagonista. La planta principal combina salón, comedor y cocina en una misma área amplia, lo que genera una sensación de continuidad y amplitud muy marcada.

En la planta superior se ubican los dormitorios, diseñados para ofrecer intimidad y descanso. Cada habitación dispone de acceso a terrazas privadas, desde donde se pueden apreciar vistas despejadas hacia el mar Mediterráneo.

La vivienda también tiene diferentes espacios destinados al entretenimiento y el bienestar. Entre ellos, un gimnasio totalmente equipado, una sala de cine privada y un garaje de gran capacidad para varios vehículos.

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Otros deportistas de élite, como Conor McGregor, también han elegido este enclave, reforzando su reputación como zona residencial preferida por celebridades.