El refugio de Courtois es un pueblo de 3.000 habitantes en la comunidad de Madrid: "El entorno es ideal pero el gran problema es el aparcamiento"

Courtois es uno de los pilares fundamentales de la selección belga. A sus 34 años, lidera el combinado de los Diablos Rojos, que ha logrado alcanzar los cuartos de final de la Copa del Mundo al batir a los Estados Unidos. Pero ahora tendrá en sus manos un objetivo complicado, intentar frenar con sus manos a la selección española, próximo rival en la siguiente ronda.

El belga ha jugado todo con Bélgica. Desde 2011 que defiende los colores del combinado rojinegro. Debutó en un partido amistoso contra Francia disputado en el Stade de France, y el encuentro finalizó con un empate a cero. En su estreno, con apenas 19 años, se convirtió en el portero más joven en jugar para el combinado belga. En Rusia de 2018 logró su mayor participación en un Mundial, al terminar tercero tras caer contra Francia en semifinales.

Un momento importante para el belga

Pero en Estados Unidos, Courtois buscará con su selección reivindicarse, tras dejarla hace apenas unos años por problemas internos con la plantilla. En este Mundial, ha encajado cinco goles en cinco partidos y parte como la 'cenicienta' ante una España que aspira a todo. Por lo que hace a su temporada con el Real Madrid, este año ha jugado 56 partidos y ha estado pendiente de las lesiones, ya que a raíz de un desgarre muscular ha estado ausente durante 48 días.

La temporada es muy larga y el estrés de los jugadores es alto. Pero cuando termine la competición, Courtois querrá aprovechar las dos semanas y media que le dará el Real Madrid para descansar y recuperarse, para recargar energías. Para descansar, Thibaut aprovecha para marcharse con su familia en las afueras de Madrid.

Planes gratis para hacer en Aldea del Fresno como visitar la playa del Alberche. / Sport.es

El paraíso para desconectar

Uno de los destinos favoritos del portero es Aldea del Fresno, un municipio de Sierra del Oeste que es conocido por su gran riqueza natural y la confluencia de los ríos Alberche y Perales. Junto a su pareja Mishel Gerzig, le gusta desconectar y preservar una vida familiar alejada del ruido mediático. La mujer se ha convertido también en una de las grandes acompañantes de Courtois en los momentos más importantes de su trayectoria.

Sierra Oeste de Madrid se encuentra a menos de una hora en coche de la capital y apenas supera los 3.500 habitantes. Allí puedes pasear tranquilo, visitar la Playa del Alberche, un arenal fluvial natural con merenderos y zona de baño. Es la principal atracción de la zona, situada en la confluencia de los ríos Alberche y Perales. Dispone de zonas de sombra, mesas de picnic, chiringuitos y amplias zonas de aparcamiento. En el pueblo puedes visitar la Iglesia de San Pedro Apóstol y la Noria Árabe, y disfrutar de la fauna en el Safari Madrid.

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"El entorno es ideal para pasar un día en familia y disfrutar de la naturaleza. Sin embargo, el gran problema es el aparcamiento. Disponen de muy pocas plazas habilitadas y, además, el aparcamiento es de pago, algo que sería secundario si hubiera suficiente capacidad. El verdadero inconveniente es que no hay espacio suficiente para todos los visitantes. Si no encuentras sitio en las zonas habilitadas y dejas el vehículo en los alrededores, puedes recibir una multa de 150 € por motivos medioambientales, ya que está prohibido aparcar fuera de los pequeños aparcamientos disponibles, que apenas tienen capacidad para unos 30 o 40 vehículos", escribe Vero, una usuaria.