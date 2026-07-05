El refugio de Brahim Díaz no está en Marruecos, sino en uno de los barrios más humildes de Málaga: "Esto va de no rendirse"

Brahim Díaz es uno de los futbolistas más determinantes de la selección marroquí, entrenada por Mohamed Ouahbi. En esta nueva cita mundialista, Marruecos está volviendo a ser una de las sorpresas, pues ya está en cuartos de final tras derrotar a Canadá por 0-3, gracias al doblete de Azzedine Ounahi y el tanto de Soufiane Rahimi, y se verán las caras contra Francia, en una eliminatoria que se espera que sea vibrante.

Díaz está viviendo un verano intenso por el Mundial, pero también por lo que le espera a su regreso de las vacaciones en el Real Madrid, donde tendrá que convencer a José Mourinho de que merece convertirse en uno de los jugadores con más minutos de la plantilla. No lo tendrá fácil, especialmente tras la llegada de Bernardo Silva, procedente del Manchester City.

La decisión de Díaz de defender la camiseta de Marruecos generó una gran polémica, ya que nació en Málaga, concretamente en el barrio de Dos Hermanas. El futbolista del Real Madrid es el hijo mayor de Sufiel Abdelkader Mohand, natural de Melilla y de raíces marroquíes, y de Patricia Díaz. Ambos formaron una familia numerosa, ya que tienen otros cuatro hijos: Zaira, Idaira, Dunia e Irina.

Brahim Díaz, ídolo en Marruecos / EFE

Con el paso de los años, Dos Hermanas se ha convertido en su refugio favorito para desconectar del ruido mediático y se prevé que este verano pase varios días en esta localidad.

Dos Hermanas, el barrio que le vio crecer

Dos Hermanas pertenece al distrito malagueño de Carretera de Cádiz y cuenta con apenas 3.000 habitantes, lo que lo convierte en uno de los barrios más humildes de la ciudad. El barrio se construyó sobre antiguas huertas y, en sus orígenes, formaba parte de la periferia malagueña.

Las primeras viviendas se construyeron para el personal de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe), aunque también se destinaron a numerosos pescadores. Con el paso del tiempo, el barrio fue creciendo. En los últimos años, ha experimentado importantes mejoras gracias a las inversiones realizadas por el Ayuntamiento de Málaga.

Dos Hermanas, un barrio de Málaga / Google

Ligado a Málaga

El jugador del Real Madrid está muy vinculado a Málaga y, por esta razón, decidió crear su propio campus de fútbol: Campus Mentalidad Brahim.

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En la edición de 2025, Díaz reconoció a todos los niños que participaban en el campus que es vital saber de dónde vienes para triunfar en la vida: "Esto va de no rendirse, mantener la humildad, el compañerismo y el amor por el fútbol. Yo soñé con esto y lo estoy viviendo. Quiero transmitirles que disfruten cada momento y den siempre el máximo".