La reflexión de Santi Cañizares sobre la posible venta del Mundial: "Han perdido la esencia, la de los socios"

El Mundial podría dejar de ser estrictamente de la FIFA. La organización confirmó que tiene intencioens de ampliar la financiación a más de 10.000 millones de dólares para potenciar la competición. Un cambio a través de la FFE (FIFA Forward Enterprise), una nueva filial de su propiedad y controlada por la FIFA, que consolidará las opciones comerciales y de eventos de la organización.

Los dos últimos torneos ya evidenciaron las intenciones de Infantino de hacer del Mundial un negocio meramente empresario, con precios elevadísimos y en países donde pagan millones para que se celebre en sus sedes. En el Mundial del '22, ya se celebró en tierras catarís. El del 2026, en Canadá, Estados Unidos y México, potenciando la mercantilización de la competición. Y el del 2034, apunta de nuevo al Oriente Medio.

Todo pasará por un hombre: Joshua Kushner, que precisamente es cuñado de Ivanka Trump. Se trata del cofundador del fondo de capital de riesgo Thrive Capital, la empresa con la que Gianni Infantino podría empezar a dar los primeros pasos en la inversión privada.

Un primer paso, pero peligroso

El movimiento supone un cambio de paradigma en la gobernanza del fútbol internacional. Con la creación de una estructura empresarial paralela, la FIFA no solo busca diversificar sus fuentes de ingresos, sino también abrir la puerta a la participación de grandes fondos de inversión y capital privado en la explotación comercial de su principal activo.

"Un poco lo que sucede en los clubes de fútbol, han perdido la esencia, de los socios", decía Santi Cañizares en la COPE. "Irá a fondos y haran con el mundial lo que les interese", continuaba.

Este modelo podría incrementar el valor económico del Mundial, aunque también alimenta el debate sobre la pérdida de autonomía de la competición y el creciente peso de intereses financieros y políticos en la toma de decisiones de un torneo que, históricamente, había estado vinculado a los valores deportivos y a la representación de las federaciones nacionales.

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"Teniendo en cuenta los derroteros de la FIFA, con este Mundial, es un ejemplo de que no es esencia del fútbol, depende de quien lo compre incluso mejoraría", ironizaba Cañizares.