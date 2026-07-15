La reflexión de Lamine Yamal sobre su hermano Keyne: "Ahora no se da cuenta, pero sé que cuando sea mayor se verá y estará feliz"

España logró el pase a la final tras una exhibición ante Francia. El de Rocafonda fue precisamente el protagonista del primer gol de la selección al provocar el penalti que terminó certificando Mikel Oyarzabal. Estuvo participativo durante todo el encuentro, intentándolo constantemente y trabajando defensivamente.

El extremo del FC Barcelona y de la selección española se encuentra en un momento cómodo, ya está recuperado de su lesión, con un rol diferente, asociativo y no tan goleador. Sabe que tiene deberes pendientes y contra Francia podría desplegar todo su potencial ofensivo.

Lejos de afrontar el Mundial en soledad, cuenta con el apoyo constante de su familia. Su madre, Sheila Ebana, su amigo Souhaib, su primo Mohammed y su hermano pequeño Keyne viajaron a Estados Unidos para acompañarlo durante toda la competición y compartir con él cada paso del torneo.

La ternura de su hermano, ya viral

En el caso de Keyne, con apenas cuatro años, se ha convertido en una de las grandes sensaciones del campeonato. Su espontaneidad delante de las cámaras y la pasión con la que celebra cada partido han conquistado a miles de aficionados, que siguen con atención cada una de sus apariciones en las gradas.

Uno de los momentos más comentados llegó después de una conversación con su madre y Lamine. Antes del encuentro, le animaron a sacar la lengua si España conseguía la victoria. El pequeño cumplió la promesa y el gesto terminó convirtiéndose en una de las imágenes más recordadas del torneo.

Las celebraciones de Keyne, llenas de entusiasmo y naturalidad, han dado la vuelta a las redes sociales. Su manera de vivir los partidos transmite alegría y ha conectado con la afición española, que lo considera ya uno de los rostros más entrañables del Mundial.

Le llena de orgullo

Lamine no ha ocultado el enorme cariño que siente por su hermano. En varias ocasiones ha explicado que verlo feliz es una de las mayores satisfacciones de su vida y que comparte con él un vínculo muy especial, disfrutando de cada momento que pasan juntos.

"Me emociona ver a mi hermano feliz, ver a mi madre con la vida que siempre ha querido vivir y a mis amigos. Es el sueño más grande de un niño, aparte del fútbol y de todo", confesó Lamine Yamal. Sobre Keyne, añadió: "Es todo para mi hermano, es como si fuera mi hijo y estoy enamorado de él".

"Lo que pasa es que yo lo veo siempre en casa. Está allí y hace tonterías, empieza a bailar, parece un hombre en el cuerpo de un niño y me encanta", es el mejor. "Me encanta pasar tiempo con él, me lo paso muy bien", decía.

Jugando con Joan Garcia

Todos quieren abrazar a Keyne. Tras el partido, Lamine Yamal subió a la grada a saludar a todos los cercanos presentes. Allí estaban también Joan y Eric, con la cena en la mano y jugando con Keyne, persiguiéndolo entre los asientos.

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Sin duda, es 'el amuleto' de la selección. Eurocopa, Nations y el Mundial en camino.