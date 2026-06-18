La reflexión de un jugador de RD Congo sobre Cristiano Ronaldo: "Está más viejo. Ya no es el de antes"

Este Mundial es especial. No por los 48 participantes ni por los tres anfitriones. Lo es porque, salvo sorpresa, será el último de Leo Messi y de Cristiano Ronaldo, los grandes referentes de una generación que se puede sentir muy afortunada de haberlos visto crecer y alcanzar la gloria.

Leo Messi, quien disputa su sexto Mundial, no falló al mundo en el debut de Argentina ante Argelia. De hecho, logró algo mucho mayor que simplemente cumplir con el expediente: volvió a sorprender al mundo. Y eso, para alguien que ha ganado ocho Balones de Oro, todos los títulos que se puedan imaginar y que ha destrozado récords de todo tipo, tiene aún más valor. Y a pocos días de cumplir los 39 años. Qué rápido pasa el tiempo.

El hat-trick del astro rosarino fue la manera de volver a dejar boquiabierto a un planeta que hace tiempo que normalizó sus exhibiciones de su mejor época en el Barça. Su partido con Argentina, además de actuar como recordatorio del inmenso futbolista que es, el mejor de la historia, acrecentó también las ganas de volver a ver a Cristiano en acción.

Su Portugal se enfrentaba a RD Congo y, lejos de brillar en la punta de lanza, cuajó un partido pobre que le ha puesto en el blanco de las críticas. Leyendas del deporte rey como Thierry Henry señalaron conductas egoístas en su juego, asegurando que “el equipo debe marcar, no tú”. Y, a diferencia de Leo, que sí recordó a su versión de hace unos años, Cristiano no nos hizo viajar en el tiempo.

Mukau, jugador de RD Congo, lo constató después de empatar 1-1 en Houston, hablando sobre el plan de partido del cuadro africano. “Para ser honesto, no hemos preparado nada especial con Cristiano porque no es el mismo de antes. Está un poco más mayor ahora, pero sigue siendo uno de los mejores del mundo en este deporte, así que máximo respeto para él”, mencionó.

Cristiano terminó el partido sin disparar a puerta, sin completar ningún regate, centro o pase peligroso. Tampoco provocó ninguna falta. Fue un partido muy pobre en ataque y demuestra que, efectivamente, el tiempo pasa para todos. Incluso para él, que a sus 41 años, se dice pronto, luce una figura espectacular y mantiene la ambición del primer día, algo muy difícil de lograr después de ganarlo prácticamente todo.

La rivalidad que han mantenido Messi y Cristiano durante tantos años, siempre de manera sana, como han declarado tantas veces los principales implicados, ha sido algo histórico. Sin embargo, a día de hoy, los chispazos de Messi son más determinantes que la dedicación del “Bicho”. ¿Logrará mejorar su aportación en el próximo encuentro o Rudi Garcia tomará la arriesgada decisión de reservarlo para la segunda parte?