Las redes estallan tras la narración de Juan Carlos Rivero en el Portugal-España: "No puede decir algo así"

La victoria de España ante Portugal y el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 no solo dieron que hablar por lo ocurrido sobre el césped. Como ya es habitual cada vez que la selección juega un partido importante, Juan Carlos Rivero volvió a convertirse en uno de los protagonistas de la noche por varios lapsus durante la retransmisión.

No es algo nuevo, y es que desde hace años las narraciones del periodista de RTVE generan todo tipo de comentarios en las redes sociales y cualquier confusión de jugadores, un nombre cambiado o una frase llamativa acaba haciéndose viral.

El propio Rivero es consciente de ello y suele reírse de algunos de esos momentos en su cuenta de TikTok, donde comparte publicaciones con sus fallos más comentados y las frases que se han hecho virales gracias a sus lapsus.

A lo largo de su carrera ha confundido nombres de futbolistas, ha atribuido goles al jugador equivocado e incluso ha mezclado deportes. En una retransmisión llegó a cantar un gol de Ferran Torres como si lo hubiera marcado Jesús Navas y terminó llamando al delantero "Ferrán Martínez", como el exjugador de baloncesto.

Nada más comenzar el debut de España en este Mundial también protagonizó un lapsus al asegurar que la selección arrancaba el torneo "en Atlanta, en Cabo Verde", cuando en realidad quería decir que jugaba en Estados Unidos frente al combinado africano.

Durante el partido de Portugal-España volvió a dejar varios momentos que no pasaron desapercibidos. En una acción confundió a Dani Olmo con Nico Williams, y en los últimos minutos del encuentro sorprendió con una frase que muchos aficionados compartieron entre risas: "Cristiano está ahí a ver todo lo que pueda pescar, sean chanquetes o lubinas... No me acordaba de más pescados".

La mayor polémica de la noche llegó en el minuto 63, cuando llamó Diogo Jota al portero portugués Diogo Costa. La confusión fue muy criticada porque el delantero portugués falleció en 2025 en un accidente de tráfico junto a su hermano André, por lo que muchos espectadores consideraron que se trataba de un error especialmente desafortunado.

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Las reacciones no tardaron en aparecer en X (antes Twitter), donde muchos usuarios cargaron contra el narrador de RTVE con mensajes como "Esto es inadmisible", "No puede decir algo así", "Es una vergüenza" o "¡Qué barbaridad! Es increíble la de veces que se equivoca en la narración".