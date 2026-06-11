Las redes alucinan con la actuación de Shakira en la inauguración del Mundial: "Ahora entiendo todo"

30 minutos. Es la duración que tuvo la primera inauguración del Mundial 2026, celebrada en el Estadio Azteca, México. La FIFA ha organizado una "trilogía de inauguraciones", con el objetivo de reflejar la identidad cultural de cada nación anfitriona: Estados Unidos, Canadá y México.

La primera de ellas está dando mucho de qué hablar, especialmente por su duración, ya que se esperaba que fuera más larga. La ceremonia defraudó, a pesar de que contaba con un buen cartel de artistas. La gran estrella fue Shakira, expareja de Gerard Piqué, quien cantó algunas de sus canciones más populares.

No fue la única cantante invitada, pues también actuaron en el Estadio Azteca: Maná, Alejandro Fernández, J Balvin, Los Ángeles Azules, Lila Downs, Danny Ocean y Tyla.

Uno de los temas que interpretó fue 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial de 2026, junto al cantante y compositor nigeriano Burna Boy. Aunque no resulta tan pegadiza como la popular 'Waka Waka', tiene todos los ingredientes para convertirse en una de las canciones del verano.

La primera inauguración está causando furor en redes sociales, concretamente en X, antes conocido como Twitter. A muchos usuarios de la red social de Elon Musk no entienden el motivo por el que duró tan poco la ceremonia y agradecen a la artista colombiana de salvar el 'show'.

Shakira, durante su actuación musical / EFE

Una usuaria de X compartió que "ahora entiendo porque a Shakira le pidieron estar en la inauguración. Pobrecita mia, le ha tocado medio salvar esta inaugración tan pobre". Otra señaló: "Shakira eres la reina de los mundiales".

Le llegaron a comparar con grandes futbolistas que jugarán su último Mundial: "Shakira es como Messi, Cristiano Ronaldo y Ochoa juntos". Otro apuntó: "Acaba de cantar Shakira; oficialmente empezó el Mundial".

Habrá que estar atentos a cómo serán las dos ceremonias que aún quedan por celebrarse en Canadá y Estados Unidos, donde, a priori, actuarán artistas con menos renombre que los de hoy.

Noticias relacionadas