MUNDIAL 2026
La redacción de SPORT se moja: los pronósticos para el Francia - España de las semifinales del Mundial 2026
Los periodistas de SPORT pronostican el resultado del Francia - España, los goleadores y las claves de un duelo que puede llevar a la 'Roja' a su segunda final de un Mundial
España encara este martes 14 de julio a las 21 horas las segundas semifinales de su historia en un Mundial. Enfrente estará Francia, una selección a la que ya ha ganado en dos ocasiones recientemente, en la Eurocopa y en la Nations League. Antes del encuentro, la redacción de SPORT se atreve con su porra.
¿Habrá clasificación española? ¿Quién marcará la diferencia? Estos son los pronósticos y el análisis de nuestros periodistas para el duelo de semifinales entre españoles y franceses.
Francia 2 - España 2 (Gana España en penaltis)
España pasará a la final y se quitará la espina de los dos últimos mundiales, en los que perdió en la tanda de penaltis. Lamine marcará el penalti definitivo.
Francia 2 - España 2 (Gana España en penaltis)
Será el partido más bonito del Mundial. Rabiot debe estar temblando con Lamine.
Francia 2 - España 1
Mbappé volverá a ser el elemento diferencial.
Francia 3 - España 1
Olise sigue ampliando su registro de asistencias.
Francia 2 - España 1
Dembélé será el mejor jugador del partido con un doblete y Lamine cumplirá su promesa de marcar, pero no le dará para llevar a España a la final.
Francia 1 - España 2
En los partidos más difíciles es cuando sale el mejor Lamine.
Francia 3 - España 1
Ni el mejor Lamine es suficiente para evitar otra final francesa.
Francia 2 - España 1
La experiencia de Francia en estos escenarios será clave para superar a España, que no podrá frenar a los cuatro atacantes rivales.
Francia 2- España 3
Mbappé marcará, pero España tirará de Lamine y compañía para aprovechar la debilidad francesa en defensa.
Francia 1 - España 3
Hoy sí, Lamine aparecerá y hará su mejor exhibición en el Mundial. Cubarsí secará al tridente francés, convirtiéndose en el mejor central del torneo.
Francia 2 - España 1
Los goles de Mbappé anulan la redención y genialidad de Lamine.
Francia 1 - España 2
Hoy volveremos a ver al Pedri del Barça y volverá a demostrar el jugador tan determinante que es.
Francia 0 - España 1
Cierto central catalán se vestirá de Puyol y dará la victoria.
Francia 2 - España 3
Reaparece el mejor Lamine para tumbar a la Francia de las estrellas.
Francia 2 - España 1
El combo de Mbappé, Olise y Dembélé es el mix perfecto para arrebatarnos la final soñada contra Argentina.
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