La redacción de SPORT se moja: los pronósticos para el Francia - España de las semifinales del Mundial 2026

España encara este martes 14 de julio a las 21 horas las segundas semifinales de su historia en un Mundial. Enfrente estará Francia, una selección a la que ya ha ganado en dos ocasiones recientemente, en la Eurocopa y en la Nations League. Antes del encuentro, la redacción de SPORT se atreve con su porra.

¿Habrá clasificación española? ¿Quién marcará la diferencia? Estos son los pronósticos y el análisis de nuestros periodistas para el duelo de semifinales entre españoles y franceses.

Víctor González Francia 2 - España 2 (Gana España en penaltis) España pasará a la final y se quitará la espina de los dos últimos mundiales, en los que perdió en la tanda de penaltis. Lamine marcará el penalti definitivo.

Albert Masnou Francia 2 - España 2 (Gana España en penaltis) Será el partido más bonito del Mundial. Rabiot debe estar temblando con Lamine.

Marc Gázquez Francia 2 - España 1 Mbappé volverá a ser el elemento diferencial.

Marc Gómez Francia 3 - España 1 Olise sigue ampliando su registro de asistencias.

Iker Lloveras Francia 2 - España 1 Dembélé será el mejor jugador del partido con un doblete y Lamine cumplirá su promesa de marcar, pero no le dará para llevar a España a la final.

Sergi Graell Francia 1 - España 2 En los partidos más difíciles es cuando sale el mejor Lamine.

Nil Jaimejuan Francia 3 - España 1 Ni el mejor Lamine es suficiente para evitar otra final francesa.

Mario Roldán Francia 2 - España 1 La experiencia de Francia en estos escenarios será clave para superar a España, que no podrá frenar a los cuatro atacantes rivales.

Miki Soria Francia 2- España 3 Mbappé marcará, pero España tirará de Lamine y compañía para aprovechar la debilidad francesa en defensa.

Marc Rollan Francia 1 - España 3 Hoy sí, Lamine aparecerá y hará su mejor exhibición en el Mundial. Cubarsí secará al tridente francés, convirtiéndose en el mejor central del torneo.

Marc Gironès Francia 2 - España 1 Los goles de Mbappé anulan la redención y genialidad de Lamine.

Mariona Carol Francia 1 - España 2 Hoy volveremos a ver al Pedri del Barça y volverá a demostrar el jugador tan determinante que es.

Lucas Paricio Francia 0 - España 1 Cierto central catalán se vestirá de Puyol y dará la victoria.

Xavi Espinosa Francia 2 - España 3 Reaparece el mejor Lamine para tumbar a la Francia de las estrellas.