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MUNDIAL 2026

La redacción de SPORT se moja: los pronósticos para el Francia - España de las semifinales del Mundial 2026

Los periodistas de SPORT pronostican el resultado del Francia - España, los goleadores y las claves de un duelo que puede llevar a la 'Roja' a su segunda final de un Mundial

España celebra el gol de Fabián contra Bélgica

España celebra el gol de Fabián contra Bélgica / @SEFutbol

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Mario Roldán

Maria Leiva

España encara este martes 14 de julio a las 21 horas las segundas semifinales de su historia en un Mundial. Enfrente estará Francia, una selección a la que ya ha ganado en dos ocasiones recientemente, en la Eurocopa y en la Nations League. Antes del encuentro, la redacción de SPORT se atreve con su porra.

¿Habrá clasificación española? ¿Quién marcará la diferencia? Estos son los pronósticos y el análisis de nuestros periodistas para el duelo de semifinales entre españoles y franceses.

Víctor González

Víctor González

Francia 2 - España 2 (Gana España en penaltis)

España pasará a la final y se quitará la espina de los dos últimos mundiales, en los que perdió en la tanda de penaltis. Lamine marcará el penalti definitivo.

Albert Masnou

Albert Masnou

Francia 2 - España 2 (Gana España en penaltis)

Será el partido más bonito del Mundial. Rabiot debe estar temblando con Lamine.

Marc Gázquez

Marc Gázquez

Francia 2 - España 1

Mbappé volverá a ser el elemento diferencial.

Marc Gómez

Marc Gómez

Francia 3 - España 1

Olise sigue ampliando su registro de asistencias.

Iker Lloveras

Iker Lloveras

Francia 2 - España 1

Dembélé será el mejor jugador del partido con un doblete y Lamine cumplirá su promesa de marcar, pero no le dará para llevar a España a la final.

Sergi Graell

Sergi Graell

Francia 1 - España 2

En los partidos más difíciles es cuando sale el mejor Lamine.

Nil Jaimejuan

Nil Jaimejuan

Francia 3 - España 1

Ni el mejor Lamine es suficiente para evitar otra final francesa.

Mario Roldán

Mario Roldán

Francia 2 - España 1

La experiencia de Francia en estos escenarios será clave para superar a España, que no podrá frenar a los cuatro atacantes rivales.

Miki Soria

Miki Soria

Francia 2- España 3

Mbappé marcará, pero España tirará de Lamine y compañía para aprovechar la debilidad francesa en defensa.

Marc Rollan

Marc Rollan

Francia 1 - España 3

Hoy sí, Lamine aparecerá y hará su mejor exhibición en el Mundial. Cubarsí secará al tridente francés, convirtiéndose en el mejor central del torneo.

Marc Gironès

Marc Gironès

Francia 2 - España 1

Los goles de Mbappé anulan la redención y genialidad de Lamine.

Mariona Carol

Mariona Carol

Francia 1 - España 2

Hoy volveremos a ver al Pedri del Barça y volverá a demostrar el jugador tan determinante que es.

Lucas Paricio

Lucas Paricio

Francia 0 - España 1

Cierto central catalán se vestirá de Puyol y dará la victoria.

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

Francia 2 - España 3

Reaparece el mejor Lamine para tumbar a la Francia de las estrellas.

Maria Leiva

Maria Leiva

Francia 2 - España 1

El combo de Mbappé, Olise y Dembélé es el mix perfecto para arrebatarnos la final soñada contra Argentina.

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