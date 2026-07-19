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MUNDIAL 2026

La redacción de SPORT se moja: los pronósticos de la final del Mundial 2026

Los periodistas de SPORT realizan su porra del histórico duelo entre España y Argentina que coronará a la campeona del mundo

Este será el 11 inicial de España para enfrentarse a Bélgica en los cuartos de final del Mundial

Este será el 11 inicial de España para enfrentarse a Bélgica en los cuartos de final del Mundial

Este será el 11 inicial de España para enfrentarse a Bélgica en los cuartos de final del Mundial / twitter

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Sergi Pérez Estévez

Sergi Pérez Estévez

España afronta este domingo a las 21:00 h una de las citas más importante de su historia. La selección de Luis de la Fuente se juega el título del Mundial 2026 frente a la Argentina de Leo Messi, con el objetivo de conquistar la segunda estrella de su historia. Antes del gran duelo, la redacción de SPORT se moja con su porra.

¿Levantará España la Copa del Mundo? ¿Quién será el gran protagonista de la final? Estos son los pronósticos y el análisis de nuestros periodistas para el duelo por el título entre España y Argentina.

Víctor González

Víctor González

España 1 - Argentina 2

Argentina rebajará la euforia de España y Messi hará rabiar a la 'caverna' cuatro años más.

Jonathan Moreno

Jonathan Moreno

España 1 - Argentina 0

Veo un resultado incierto, ya que salvo el oasis que fue Francia, ha sido un mundial bastante ramplón de España a nivel ofensivo y eso es lo que me hace dudar de España. Argentina ha demostrado que no tiene fútbol, pero tiene, como ellos dicen, cojones.

Jordi Carné

Jordi Carné

España 2-3 Argentina

Por la última del Leo, Argentina se va a llevar una final apasionante en la prórroga y España va a tener que esperar.

Iván San Antonio

Iván San Antonio

España 1-2 Argentina

Se está infravalorando el juego de Argentina, que evidentemente pasa en un porcentaje muy alto por Messi, pero que detrás tiene a gente que juega mucho al fútbol como MacAllister, Enzo o De Paul. Argentina tiene suficientes argumentos para ganar el domingo. Me encantaría que Messi dejara cualquier debate a la altura del betún hablando de quién es el mejor futbolista del mundo. Ya lo es, pero para quienes aún tienen algún tipo de duda, este Mundial significaría el fin de este debate.

Christian Blasco

Christian Blasco

España 2 - Argentina 1

España ganará por la mínima ante una Argentina a la que la genialidad de Messi no le servirá. Gana el equipo con goles de Lamine y Olmo.

Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

España 1 - Argentina 2

Veo un partido a pocos goles y que se puede ir a la prórroga. 1-1 y en el 118' Leo se sacará algo de la chistera.

Albert Masnou

Albert Masnou

España 2 - Argentina 2 (Gana Argentina en penaltis)

Será un partido donde los detalles serán muy importantes y en el que el 'Dibu' puede ser clave en los penaltis.

Ramón Palomar

Ramón Palomar

España 1 - Argentina 2

Será un partido muy igualado, pero Messi marcará la diferencia en el momento definitivo del encuentro con un gol.

Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

España 2 - Argentina 1

Dijo De la Fuente que España es el mejor equipo y se enfrentaba contra la mejor selección que era Francia y, en este caso, va a ganar el equipo, que es España.

Albert Briva

Albert Briva

España 3 - Argentina 2

Habrá gran participación de Olmo, que marcará uno de los goles, y también evidentemente alguno será de Messi.

Manel Ibáñez

Manel Ibáñez

España 3 - Argentina 1

España empezará mandando con un 2-0. Argentina irá a contracorriente todo el partido, recortará distancias, meterá miedo en el cuerpo español y amagará con la remontada. En los últimos minutos España matará el partido y se pondrá la segunda estrella.

Sergi Castillo

Sergi Castillo

España 3 - Argentina 0

España pasará por encima de Argentina. No dejarán opciones a la Albiceleste, en un partido similar al de semifinales ante Francia. Los goleadores del encuentro serán Oyarzabal y un doblete de Lamine, quien resurgirá en la final tras un torneo algo por debajo de las expectativas. Unai Simón y la defensa volverán a ser tan sólidos como el resto del torneo.

Òscar Villanueva

Òscar Villanueva

España 2 - Argentina 2 (España gana en penaltis)

Va a ser un partido sufrido, ya se ha visto que Argentina es una selección que compite muy bien, pero los españoles competimos mejor.

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