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MUNDIAL 2026

La redacción de SPORT se moja: los pronósticos para el España - Bélgica de los cuartos del Mundial 2026

Los periodistas de SPORT realizan su porra para el decisivo duelo entre España y Bélgica y pronostican el resultado, los goleadores y las claves de un partido que puede llevar a La Roja a las semifinales del Mundial

Los jugadores de España celebran el gol de Mikel Merino ante Portugal

Los jugadores de España celebran el gol de Mikel Merino ante Portugal / Kenneth Fernández / EFE

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Sergi Pérez Estévez

Sergi Pérez Estévez

España afronta este viernes uno de los partidos más importantes de su camino hacia la segunda estrella. La selección de Luis de la Fuente se juega el pase a las semifinales del Mundial 2026 frente a Bélgica y, antes del encuentro, la redacción de SPORT se atreve con su porra.

¿Habrá clasificación española? ¿Quién marcará la diferencia? Estos son los pronósticos y el análisis de nuestros periodistas para el duelo de cuartos final entre españoles y belgas.

Albert Masnou

Albert Masnou

España 3 - Bélgica 1

Es imposible que España después del mediocre partido que hizo contra Portugal no comience a jugar bien. Además juega contra un exequipo, donde hay muchos jugadores que están en el ocaso de su carrera y un entrenador muy malo.

Xavier Ortuño

Xavier Ortuño

España 2 - Bélgica 1

De la Fuente ha llegado hasta aquí sin encajar ni un solo gol pero pensar en cuartos de final no se va a encajar uno, se me antoja complicado. Creo que van a marcar Olmo, Oyarzábal y el gol belga Lukaku. La selección está muy sólida pero ya vimos que Bélgica sabe forzar errores en el rival.

Javier Giraldo

Javier Giraldo

España 2 - Bélgica 1

Pasará España, pero sufriendo más de lo esperado y probablemente en la prórroga. Quizás, como pasó contra Portugal, los jugadores revulsivos pueden ser decisivos. Ojalá sea la revancha de lo que sucedió hace cuarenta años en 1986 que Bélgica eliminó a España en los penaltis de los cuartos de México 86.

Tomàs Andreu

Tomàs Andreu

España 1 - Bélgica 1 (Gana Bélgica en penaltis)

Bélgica ganará en penaltis y Lukaku será expulsado. Después de ganar a Trump ahora han de ganar a España, han de ser la selección revelación del Mundial.

Víctor González

Víctor González

España 2 - Bélgica 1

El partido será más complicado de lo que se piensan muchos, pero lo que sí será importante será la actuación de Pedri, que callará más de una boca.

Jonathan Moreno

Jonathan Moreno

España 2 - Bélgica 0

España seguirá con su solvencia atrás, pero tienen muchos problemas delante, los veo muy atascados. Yo creo que puede ser el día de Lamine porque contra Portugal acabó frustrado y querrá reivindicarse, por lo que le veo como goleador.

Jaume Marcet

Jaume Marcet

España 3-0 Bélgica

España ganará 3-0 con dos goles de Lamine y un gol de Pedri. Será el mejor partido de España hasta ahora en el Mundial.

Christian Blasco

Christian Blasco

España 3-0 Bélgica

Partido muy similar al que gana España en la Eurocopa 2008 contra Rusia que es el primer golpe encima de la mesa y que definitivamente la pone como candidata y favorita. Bélgica lleva viviendo en el alambre todo el mundial y se va a llevar el batacazo contra Luis de la Fuente.

Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

España 2 - Bélgica 1

Veo un marcador escueto, creo que a España ya le toca encajar el primer gol. No será contra la selección más potente a nivel ofensivo, pero con Lukaku y colgando balones a la olla puede sufrir España.

Ramón Palomar

Ramón Palomar

España 2-0 Bélgica

España va a ganar bien el partido, es un equipo que se nos da mucho mejor que Portugal, por lo que España va a dominar el encuentro y si es comedido como contra Portugal va a ganar.

Albert Briva

Albert Briva

España 2 - Bélgica 0

Se impondrá la fiabilidad de España en defensa, seguirá sin encajar y creo que será partido similar al de Portugal, pero con más dominio de España. Veo un partido para que brille Olmo como está haciendo hasta ahora.

Iker Kind

Iker Kind

España 1 - Bélgica 0

En las últimas eliminatorias España ha solido quedar 1-0. Estamos defendiendo muy bien y, aunque no he visto ningún partido de Bélgica, creo que ya no es la selección que fue y España debería de dominar, no creo que salgan empanados.

Queralt Uceda

Queralt Uceda

España 2 - Bélgica 1

Lo mío es el motor, pero también me gusta el fútbol. Creo que va a ser un encuentro un poco difícil, espero algo parecido a lo que pasó contra Portugal, aunque espero que sea más dinámico y con más goles y con doblete de Oyarzabal.

Manel Ibáñez

Manel Ibáñez

España 3 - Bélgica 0

Después del partido de Portugal, que creo que era uno de los obstáculos más complicados hacia levantar la copa, pienso que Bélgica está un peldaño por debajo de España y se le va a ganar no con facilidad, pero al final el resultado será amplio.

Sergi Castillo

Sergi Castillo

España 2 - Bélgica 0

Estoy convencido de que España hará la portería a cero y Unai Simón se convertirá en el portero con más porterías a cero de la Selección en los mundiales. Como goleadores, repetirá Merino de nuevo y mojará Oyarzabal. Fabián Ruiz se ganará el puesto para ser titular en semis

Òscar Villanueva

Òscar Villanueva

España 1 - Bélgica 0

Teniendo en cuenta que España está dominando los partidos, pero tampoco están habiendo muchos goles y Bélgica no es una selección que me genere mucho entusiasmo, yo creo que ganará España por la mínima en un partido similar al de Portugal y me voy a mojar con el goleador y digo que va a ser Mikel Oyarzabal.

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