El récord 'insuperable' de los Mundiales: los 10,8 segundos del turco Şükür

El tiempo es relativo. En algunos deportes, 11 segundos son una eternidad. Por ejemplo, Usain Bolt firmó el récord del mundo de los 100 metros lisos en Berlín en 2009 con un tiempo de 9,58 segundos y una velocidad punta de 44,72 km/h. En comparación con esta marca, 11 segundos son una eternidad. Sin embargo, en el fútbol, 11 segundos son fugaces, aunque suficientes para marcar un gol en el escenario más impactante del mundo.

Este es el tiempo que necesitó el turco Hakan Şükür para hacer historia en el Mundial. De hecho, necesitó menos: 10,8 segundos, para ser exactos. Casi menos de lo que necesita un humano para reaccionar al silbato inicial del árbitro.

Corea-Japón 2002

Sucedió en Daegu, durante el Mundial de Corea-Japón en 2002, en el partido por el tercer puesto entre Turquía y Corea del Sur, que había llegado tan lejos después de salir beneficiada de uno de los escándalos arbitrales más importantes de la Copa del Mundo ante España.

Brasil puso fin al sueño turco en semifinales, y querían firmar su última gran actuación en aquel Mundial, el último que han disputado, ante la anfitriona. Dirigidos por Şenol Güneş, los turcos habían eliminado a Japón, superado a Senegal en un duelo decidido por el “gol de oro” y se habían ganado el respeto del mundo entero. El único ‘pero’ de aquella aventura lo encarnaba el capitán Hakan Şükür, quien no había marcado un solo gol pese a ser la referencia ofensiva del equipo… hasta ese partido.

Los jugadores de Senegal ante Turquía en el Mundial de 2002 / FIFA+

Turquía salió a comerse el mundo ante Corea y lo demostró con un gol en poco más de 10 segundos. Lo más curioso es que fue Corea el equipo que puso el balón en juego. La presión de los atacantes turcos dio sus frutos, especialmente Şükür, quien se aprovechó de un grave error de un defensa coreano para romper su sequía a placer. Lo que no sabía es que acababa de hacer historia.

"Queríamos conseguir las medallas, pero yo también quería marcar. Marcar en la Copa Mundial es algo muy especial, y yo no lo había logrado. Todo el mundo hablaba de eso. Todo sucedió muy rápido. Fue una sensación de alivio y mucha alegría. Volví a casa habiendo marcado un gol en la Copa Mundial y con una medalla", comentó Şükür después.

Muchas personas se perdieron aquel gol, buscando aún su asiento en el estadio o directamente accediendo a él. Por lo menos, no se perdieron los cuatro goles restantes. Lee Eul-Young puso las tablas rápidamente, pero İlhan Mansız, con un doblete, permitió que Turquía liderase al descanso con un contundente 1-3. El partido terminó 2-3, después de que Song Chong-Gug recortase distancias en el 90’, pero lo más impactante, sin duda, había sucedido en los primeros segundos del duelo.

Turquía, tercer clasificado en el Mundial 2002 / FIFA

En España, el récord es aún más bestia y lo posee Joseba Llorente. En 2008, jugando con el Valladolid ante el Espanyol, firmó un gol en 7,22 segundos, una marca en LaLiga que todavía hoy se mantiene intacta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un Mundial se disputa cada 4 años, mientras que en España cada año se juegan cientos de partidos solo en Primera División.

¿Se superará en 2026?

En algunas ligas de menor importancia se han registrado tantos en poco más de 2 segundos, tras rematar a puerta directamente desde el centro del campo. No obstante, hacerlo en un Mundial es un caso aparte. Por eso, el gol de Şükür en menos de 11 segundos se presenta como un récord ‘insuperable’. Ni en 2006, 2010, 2014, 2018 ni 2022 lo han podido siquiera igualar. ¿Será 2026 el año en el que se rompa el precoz récord?

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Por oportunidades, no será: por primera vez en la historia participarán 48 equipos en el Mundial, multiplicando exponencialmente el número de partidos durante la Copa del Mundo que acogerán Estados Unidos, Canadá y México.