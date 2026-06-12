El récord imposible de Just Fontaine en el Mundial de 1958

Los récords deportivos nacen para ser superados. Está en su naturaleza. No importa la velocidad, la fuerza o la precisión que requieran, incluso las marcas en apariencia más inalcanzables tarde o temprano terminan siendo batidas. Sin embargo, existen contadas excepciones que permanecen imperturbables en el tiempo, y una de ellas lleva la firma de Just Fontaine. Los 13 goles del franco-marroquí en una única cita mundialista constituyen una gesta que, 68 años después, nadie ha sido capaz de emular.

Tan llamativo como la propia hazaña es que esta tuvo lugar en una edición llamada a ser recordada por otro nombre propio. El Mundial de 1958 pasó a la historia como el escenario en el que Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, se presentó ante el mundo al liderar a Brasil hacia la primera de sus cinco Copas del Mundo.

Pero ni siquiera la presentación en sociedad de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos eclipsó por completo la actuación de Fontaine, protagonista de una de las exhibiciones goleadoras más apabullantes que se recuerdan.

Just Fontaine marcó 13 goles en el Mundial de 1958 / Archivo

El récord que pudo no ser

Como toda buena historia, la de Fontaine nace de un cúmulo de casualidades. A pesar de su buen rendimiento en el entonces gigante del fútbol francés Stade de Reims, el franco-marroquí no entraba en las quinielas para ser titular con Francia en la cita mundialista de Suecia debido a la delicada operación de menisco a la que se sometió en 1957. Su presencia en el once parecía descartada hasta que la lesión de René Bilard cambió el guion a escasos días del inicio de la cita mundialista.

Una vez tomado el relevo de su compañero de equipo y sabiéndose ya titular, la mala fortuna volvió a cebarse con Fontaine. En uno de los entrenamientos previos al debut, el galo rompió sus botas, circunstancia anecdótica en la actualidad pero que entonces estuvo cerca de poner fin a su sueño mundialista, ya que viajó a tierras escandinavas con un único par de zapatillas. Por suerte, el suplente Stéphane Bruey calzaba el mismo número que el legendario delantero, y decidió cedérselas en un acto de generosidad que supuso el inicio de la leyenda.

Con las botas de Bruey, Fontaine marcó tres goles contra Paraguay, dos contra Yugoslavia y uno contra Escocia en fase de grupos, dos contra Irlanda del Norte en cuartos de final, uno contra Brasil en semifinales y cuatro contra Alemania en la final de consolación. Una exhibición goleadora sin parangón que parece más propia de la fantasía que de la realidad, y que el propio futbolista justificó en varias ocasiones como un fenómeno paranormal que atribuía a "dos espíritus en el interior de un mismo zapato".

Un registro que resiste al paso del tiempo

Los 13 goles de Just Fontaine en 6 partidos, una media de 2,17 por encuentro disputado, le situaron en aquel momento como máximo goleador histórico de los Mundiales. Una fatídica doble lesión con apenas 28 años apagó prematuramente la luz de un goleador prolífico como pocos, impidiéndole acudir a otras citas mundialistas para elevar su marca hasta límites insospechados. Delanteros de la talla de Gerd Müller, Ronaldo Nazário y Miroslav Klose terminaron superando al galo en esta clasificación histórica, pero ninguno de ellos pudo hacerlo en una única edición.

Just Fontaine, en el centro, recibe la Bota de Oro honorífica. / EFE

La lógica invita a pensar que, algún día, llegará otro goleador que sea capaz de marcar 13 goles en un Mundial. Podría ser incluso en la presente edición, que cuenta con dos partidos más que cuando competía el galo y en cuyo elenco de participantes figuran selecciones de mayor entidad, pero por el momento ya van 68 años en los que la marca se mantiene intacta. El propio Fontaine fue preguntado en muchas ocasiones sobre la fecha en la que su récord sería superado, y el francés siempre recurría a una historia inventada por Mario Zatelli como respuesta.

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"Te preguntarán todo el tiempo por el récord", le decía Zatelli, "así que cuenta la historia de la momia: Dentro de 100 años, los egiptólogos, buscando reyes y faraones al pie de las pirámides, encontrarán un sarcófago. Entonces, desenrollando las vendas del cadáver, se darán cuenta de que la momia habla, y sus primeras palabras serán las siguientes: '¿Ha sido superado ya el récord de Just Fontaine?'".