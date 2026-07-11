El récord imposible que busca Leo Messi en el Mundial

Traten de definir a Lionel Andrés Messi Cuccittini con una sola palabra. Cuando lo hayan hecho, háganse la siguiente pregunta: ¿hay algo que no pueda hacer o conseguir? Capaz, como pocos, de convertir lo imposible en realidad, tiene ahora ante sí uno de los mayores desafíos de su carrera: igualar - o superar - las 13 dianas que el francés Just Fontaine firmó en el Mundial de Suecia 1958.

Es, sin duda, un récord que parece inalcanzable. Por no decir imposible. Pero si hay alguien que ha demostrado una y otra vez que esa palabra no figura en su diccionario, ese es Leo Messi.

Una hazaña que parecía inalcanzable

Just Fontaine solo jugó un Mundial en toda su carrera. Pero qué Mundial. El delantero galo anotó 13 goles en Suecia 1958. Una hazaña lograda en apenas seis partidos jugados, pero que no le sirvió para levantar la Copa del Mundo. La final la disputaron Suecia y Brasil y el título se lo llevó la 'canarinha' de Pelé.

Leo suma ocho dianas en cinco encuentros. Le marcó tres a Argelia, dos a Austria, uno a Jordania, Cabo Verde y a Egipto. Y eso que falló dos penaltis, ante Austria y Egipto, por lo que podría llevar 10. Le faltan cinco goles y tres posibles duelos (cuartos ante Suiza, semifinales y final o tercer y cuarto puesto).

Lionel Messi es manteado por sus compañeros tras la victoria en el partido de octavos de final del Mundial 2026 que Argentina y Egipto. / EFE / EFE

Kylian Mbappé, pese a fallar una pena máxima frente a Marruecos, también vio puerta y alcanzó las ocho dianas, igualando a Messi en lo más alto de la tabla de goleadores. Erling Haaland les sigue con siete tantos, mientras que Harry Kane suma seis.

Messi lo tiene claro: "No juego para mis récords sino para darle alegrías a este grupo de jugadores". Sin embargo, los récords no dejan de perseguirle.

Coleccionista de récords

El martes se convirtió en el primer jugador de la historia en anotar en nueve partidos consecutivos de la Copa del Mundo. La racha comenzó en las eliminatorias de 2022, con goles frente a Australia, Países Bajos, Croacia y Francia, y se ha prolongado en esta edición con tantos ante Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde y Egipto.

Lionel Messi, tras la victoria a Egipto / Agencias

Días antes, en el estreno de Argentina, igualó a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales. Apenas unos días después, su doblete ante Austria, en la segunda jornada de la fase de grupos, le permitió quedarse en solitario con el récord.

Messi acumula ya 21 goles en 31 partidos mundialistas. A su estela aparece Kylian Mbappé, que suma 20 tantos en apenas 20 encuentros y amenaza con discutirle el trono.

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La próxima oportunidad para ampliar su ventaja llegará en la madrugada del sábado al domingo (3:00h), cuando Argentina se enfrente a Suiza en los cuartos de final. Si vuelve a ver puerta, el capitán albiceleste dará otro paso hacia el legendario registro de 13 goles en una sola Copa del Mundo que estableció Just Fontaine en 1958.