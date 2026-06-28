El récord curioso de Urruti: 3 mundiales convocado sin jugar ni un minuto

El 24 de mayo del 2001 es uno de los días más tristes de la historia del Barça y del fútbol español. Un desgraciado accidente acabó con la vida de Francisco Javier González Urruticoechea.

Con solo 49 años nos dejaba Urruti, uno de los porteros más carismáticos de la historia del Barça y el protagonista de un récord curioso en la selección española.

Urruti empezó en la Real Sociedad / Archivo

Urruti fue convocado para tres mundiales pero el guardameta de San Sebastián no llegó ni a debutar en partido oficial con la selección española.

En los Mundiales de 1978, 1982 y 1982 Urruti fue convocado con la selección española pero se quedó sin disputar ni un minuto en las tres grandes citas.

Laszi Kubala, José Emilio Santamaría y Miguel Muñoz fueron los tres seleccionadores que confiaron en Urruti y los tres decidieron convocarle pero ninguno de ellos se decidió a darle la oportunidad de jugar.

Urruti agarra un balón ante Valdano / Antoni Campaña

En el Mundial de Argentina (1978) el portero titular de España fue el madridista Miguel Ángel. Los otros dos guardametas que estuvieron presente en aquella Copa del Mundo fueron Luis Arkonada y el propio Urruti.

La selección española defraudó ya que no superó la primera fase. España no se había clasificado para las dos anteriores copas del Mundo de 1974 y se esperaba un retorno a la élite de mayor nivel.

Urruti era entonces el portero titular del Espanyol club al que había recalado tras perder la titularidad en beneficio de Arkonada.

Arkonada fue precisamente el portero que le barró la titularidad en el siguientes mundiales. En el Mundial de España (1982) la selección anfitriona había creado numerosas expectativas pero los resultados volvieron a ser muy decepcionantes.

Urruti sabía asumir su rol aunque fuera el de suplente / Zoltan Czibor

Miguel Ángel había perdido la titularidad en beneficio de Arkonada y Urruti se mantenía como un reserva de lujo.

En aquel momento Urruti no estaba en su mejor momento ya que Artola era el titular del Barça. Pese a ello Santamaría optó por él para cumplir con el rol que años después se haría célebre con Pepe Reina.

Además de ser un extraordinario portero con una agilidad extraordinaria y un carácter contagioso que imprimía competitividad su temperamento era muy valorado en el vestuario.

Urruti era un tipo genial con un humor fantástico y era un compañero ideal que generaba un ambiente siempre positivo. Estas cualidades le situaban como un suplente que nunca generaba un conflicto y que ayudaba siempre a todos sus compañeros.

Urruti es el mejor portero del Barça de la décado de los 80 / Antoni Campaña

En el Mundial de 1986 Urruti llega ya con 34 años y después de completar dos temporadas excepcionales con el Barça de Terry Venables. El portero donostiarra fue clave en aquel equipo que logró proclamarse campeón de liga subcampeón de Europa.

En la maldita final de Sevilla, Urruti paró dos penaltis en una tanda en la que el Barça fue incapaz de anotar un solo gol. Urruti llegaba pletórico aunque el Barça ya había fichado a Andoni Zubizarreta, entonces guardameta del Athletic Club.

Y precisamente Zubi se había ganado la titularidad en la selección y Urruti tenía que ver los partidos des del banquillo con Ablanedo, portero del Sporting de Gijón.

Urruti y Zubi / Antoni Campaña

Curiosamente Urruti no había sido convocado en la Eurocopa del 1984 en la que los elegidos fueron Arkonada, Zubi y el madridista Buyo.

El carácter arisco de Buyo no ayudó a que pudiera tener continuidad en el rol de portero suplente, un papel que Urruti sabía interpretar mucho mejor.

De hecho Urruti ya había estado convocado en otra Eurocopa, la de 1980 siendo con Artola el suplente de Arkonada.

Urruti y Arconada mantenían una gran relación / Archivo

Urruti no pudo exhibir con España sus espectaculares condiciones como portero que sí lució en el Barça club en el que se consagró como un portero determinante en la década de los 80.

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El penalti que le paró a Mágico González con la narración mítica de Joaquim Maria puyal pasó a la historia con la frase inolvidable Urruti t'estimo. El Barça ganó la liga once ños después con Urruti como gran héroe pero esta ya es otra historia.