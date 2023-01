El 'recado' de Lloris al 'Dibu' Martínez tras su comportamiento en la final

El guardameta argentino es conocido por sus batallas psicológicas durante las tandas de penaltis El galo se ha convertido en el jugador con mayor trayectoria en la selección 'bleu'

Hugo Lloris ha dado por finalizada su etapa en la selección. Ayer se produjo el adiós del jugar con la mayor trayectoria en la historia del combinado 'bleu'. Sin embargo, su retiró no fue lo único que anunció. Y es que salieron a la luz unas duras declaraciones que tuvo sobre Emiliano Martínez por su comportamiento durante la final ante Francia.

Además de comunicar su decisión en la entrevista con 'L' Equipe', también quiso dedicar unas palabras al guardameta argentino, más concretamente sobre su actitud a lo largo de la tanda de penaltis. De hecho, sus acciones tienen precedente: las semifinales de la Copa América ante Colombia. Con ellas, fue decisivo en ambas tandas, que contribuyeron a la consecución de ambos títulos.

Dibu Martínez fue el héroe de la final del Mundial y Hugo Lloris explicó por qué nunca podría realizar acciones similares en los penales👀 pic.twitter.com/6PCbyaX3t4 — 365Scores (@365ScoresApp) January 9, 2023

“Hay cosas que no sé cómo hacer. Jugando en la portería, desestabilizando al rival, jugando al límite, no sé cómo hacerlo. Soy demasiado racional, demasiado honesto para entrar en esa área. No sé cómo ganar así, incluso si realmente no quisiera perder así, tampoco”, relató el arquero del Tottenham.

También tomó protagonismo la pelea que tuvo con su compañero de equipo, Cristian Romero, donde supuestamente lo amenazó. “Explicamos lo que sucedió y seguimos. Es un chico que me gusta mucho, es mi vecino además y desde que llegó pasamos mucho tiempo juntos. Pero lo hablamos, sí. Fue un tema de juego. Lo empujan hacia mí, arrastra su codo, y es el dolor lo que provoca mi ira. Pero sigamos”, concluyó.