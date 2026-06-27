Reacciones y polémica del Uruguay - España del Mundial, en directo

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Luis de la Fuente, en un entrenamiento de España

Luis de la Fuente, en un entrenamiento de España / Lavandeira jr / EFE

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