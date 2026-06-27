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MUNDIAL 2026
Reacciones y polémica del Uruguay - España del Mundial, en directo
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el tercer partido de la selección que dirige Luis de la Fuente en la Copa del Mundo del 2026
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Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el tercer encuentro de los de Luis de la Fuente en el Mundial 2026
Frade (COPE): "No se quien es el suplente de Muslera.. pero no debe ser muy allá porque sigue jugando Muslera. Hoy hay que chutar"
Cañizares: "Lleva siendo el portero de Uruguay muchos años, la competencia no debe ser la mejor. No tiene confianza"
Mansilla (COPE): "La obsesión de Bielsa es ir arriba y presionar a España. Quieren superarnos en el centro del campo, por eso entiendo que Luis de la Fuente ponga a Merino"
¡BUENAS NOCHES A TODOS!
¡España se juega la primera plaza del grupo en el Mundial ante Uruguay! Vive y sigue en SPORT todas las reacciones al encuentro de la fase de grupos en directo