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Reacciones y polémica del Inglaterra - Argentina del Mundial, en directo
Sigue en directo todo lo que se diga en los medios de comunicación sobre el partido de semifinales de la Copa del Mundo 2026
Zlatan Ibrahimovic dejó ayer esta frase para el recuerdo: "Inglaterra ya ha visto la mano de Dios. Mañana, verán el pie izquierdo de Dios".
Ed Aarons (The Guardian), sobre el once inicial de Inglaterra: "Reece James regresa como lateral derecho con Djed Spence como lateral izquierdo. Morgan Rogers, una elección sorpresa en el lado derecho del ataque de Inglaterra".
Miguel Delaney, periodista de Independent: "Inglaterra ha utilizado los últimos días para una mentalidad de asedio. Argentina siempre está en una mentalidad de asedio. Esto probablemente será un caos".
Matt Law, periodista inglés del Telegraph: "Parece que ha habido una sorpresa... acabamos de recibir la noticia de que parece que Reece James estará en el lateral derecho. Eso significa que Tuchel aún no ha alineado la misma defensa titular en partidos consecutivos en la Copa del Mundo. Entra Konsa".
¡Bienvenidos! Aquí podrás seguir todo lo que se diga en los medios de comunicación del partido de semifinales del Mundial entre Argentina e Inglaterra.
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