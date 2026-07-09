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Reacciones y polémica del Francia - Marruecos del Mundial, en directo
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo del 2026
Emmanuel Petit, exfutbolista, en RMC: "¿La elección de Doué por la izquierda? El flanco derecho es un eje fuerte para Marruecos. Barcola tiene tarjeta amarilla. Tengo la sensación de que Marruecos aprovechará su oportunidad con valentía presionándonos arriba, algo que pocos equipos han hecho desde este Mundial."
Walid, en RMC SPORT: "En este Mundial, no hay ni un solo centrocampista marroquí que fuera titular en la selección francesa. Desde la final de la CAN, Marruecos ha sufrido una transición con un estilo de juego menos estricto. Marruecos apretará en la salida de balón".
Arsène Wenger, en el podcast de los hermanos Kroos: "Francía ganará el Mundial. Sé que dirán que es porque soy francés. Pero si analizan un poco la competición, el tren va a toda velocidad. Y hay que subirse al carro. Para mí, la verdadera incógnita es España. Si hay algún equipo capaz de vencer a Francia ahora mismo, diría que es España. Porque tienen un nivel técnico superior al de Francia. Poseen una calidad de juego colectivo y una cultura de trabajo en equipo que ningún otro equipo del mundo tiene actualmente. Al menos, no a este nivel".
Mientras esperamos a que arranque el partido, comentarios que se están haciendo sobre otros protagonistas ahora. El exfutbolista Youri Djorkaeff, en RMC SPORT: "Si tomas a Cristiano Ronaldo, el equipo debe jugar para Cristiano Ronaldo, y ese no ha sido el caso en absoluto. Da la sensación que ha sido boicoteado por su propio equipo. No ha sido asistido, no ha sido puesto en las mejores condiciones. O no lo tomas, o lo tomas asegurándote de que el equipo juegue para él".
¡Bienvenidos al directo de las mejores reacciones y comentarios sobre el Francia - Marruecos! Aquí podrás seguir todo lo que se diga en las radios sobre el partido de cuartos de final.
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