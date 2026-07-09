Reacciones y polémica del Francia - Marruecos del Mundial, en directo

Arsène Wenger, en el podcast de los hermanos Kroos: "Francía ganará el Mundial. Sé que dirán que es porque soy francés. Pero si analizan un poco la competición, el tren va a toda velocidad. Y hay que subirse al carro. Para mí, la verdadera incógnita es España. Si hay algún equipo capaz de vencer a Francia ahora mismo, diría que es España. Porque tienen un nivel técnico superior al de Francia. Poseen una calidad de juego colectivo y una cultura de trabajo en equipo que ningún otro equipo del mundo tiene actualmente. Al menos, no a este nivel".