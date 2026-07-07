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Reacciones y polémica del Argentina - Egipto del Mundial, en directo
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026
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¡Buenas tardes y bienvenidos al directo de los comentarios y reacciones al partido entre Argentina y Egipto!
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