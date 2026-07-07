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Reacciones y polémica del Argentina - Egipto del Mundial, en directo

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Julián Alvarez, titular con Argentina ante Egipto

Julián Alvarez, titular con Argentina ante Egipto / JEFFREY MCWHORTER / EFE

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