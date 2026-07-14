Qué opción de televisión elegir para disfrutar del España - Francia sin retraso: hasta 30 segundos de diferencia entre TDT y streaming

La Copa del Mundo está llegando a su recta final. Se han jugado ya hasta el momento 100 partidos del Mundial y nos está dejando momentos increíbles, de todo tipo. Este martes empezarán las semifinales, con Francia y España jugandose una plaza, además de Argentina e Inglaterra.

Serán dos partidos para disfrutar. El Mundial es para verlo con amigos, ya sea en casa de alguien, en una terraza o en un bar. Seguro que alguna vez has vivido una situación curiosa durante un partido importante: de repente se oyen los gritos de celebración de los vecinos, pero en tu tele el balón todavía sigue en juego. Lejos de tratarse de un error o una coincidencia, este fenómeno tiene una explicación tecnológica relacionada con el tiempo que tarda la señal en llegar hasta cada hogar.

El 'delay' en los partidos

Las retransmisiones deportivas actuales pasan por un largo proceso antes de aparecer en la pantalla. Las cámaras instaladas en el estadio capturan las imágenes en tiempo real, pero después la señal debe enviarse al centro de producción, donde se seleccionan las mejores tomas, se añaden gráficos y comentarios, y posteriormente se comprime para poder distribuirse por diferentes redes de comunicación.

Cada una de estas etapas introduce un pequeño retraso. La codificación del vídeo, su transporte mediante fibra óptica, satélite o internet y la posterior descompresión en el televisor o dispositivo del espectador hacen que el partido llegue unos segundos más tarde de lo que realmente ocurre sobre el terreno de juego.

Además, no todas las formas de ver la televisión ofrecen la misma rapidez. La Televisión Digital Terrestre (TDT) suele ser la alternativa más cercana al directo, mientras que las emisiones por cable, IPTV o satélite incorporan algunos segundos adicionales debido al procesamiento y distribución de la señal.

La mayor diferencia aparece en las plataformas de streaming. Estos servicios utilizan un sistema basado en pequeños bloques de vídeo que se descargan previamente antes de reproducirse. Este almacenamiento temporal, conocido como búfer, garantiza una reproducción estable incluso cuando la conexión a internet no es perfecta, aunque también incrementa el retraso respecto a la emisión original.

Diferentes alternativas

En la actualidad, muchas plataformas han desarrollado tecnologías de baja latencia para reducir ese desfase. Gracias a protocolos más eficientes y segmentos de vídeo más cortos, algunas emisiones logran acercarse bastante al directo. Sin embargo, todavía es habitual que exista una diferencia de varios segundos frente a la TDT tradicional.

Otro aspecto que influye es el propio dispositivo utilizado para ver el partido. Una Smart TV, un teléfono móvil, un ordenador o un reproductor multimedia procesan la imagen de forma diferente. Incluso dos televisores conectados a la misma plataforma pueden mostrar el encuentro con pequeñas diferencias de tiempo debido al hardware, el software o la velocidad de la conexión.

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Si el objetivo es seguir el partido con el menor retraso posible, la opción más recomendable continúa siendo la TDT cuando esté disponible. En el caso de utilizar servicios de streaming, conectarse mediante cable Ethernet, mantener actualizado el dispositivo, reducir el uso de la red doméstica durante el encuentro y ajustar la calidad de reproducción pueden ayudar a disminuir algunos segundos de espera y acercar la experiencia a la emoción del directo.