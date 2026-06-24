Rashford, suplente de oro

Marcus Rashford sigue agrandando su huella en los Mundiales. El delantero inglés ha igualado el récord de más apariciones como suplente en la historia de la Copa del Mundo, confirmando un perfil que le ha acompañado durante buena parte de su trayectoria internacional: el de futbolista capaz de cambiar partidos desde el banquillo.

El atacante, que atraviesa un nuevo capítulo en su carrera tras varios años de altibajos, se ha convertido en una de las armas más fiables de Thomas Tuchel en la selección inglesa. Su entrada ante Ghana le permitió alcanzar una marca histórica y seguir sumando protagonismo en un torneo en el que Inglaterra aspira a romper una sequía de seis décadas sin levantar el trofeo.

Un buen revulsivo

Lejos de interpretarse como un papel secundario, Rashford ha sabido convertir las suplencias en una fortaleza. Su velocidad, capacidad para atacar espacios y facilidad para generar peligro en los últimos minutos lo han transformado en un recurso estratégico de enorme valor para los seleccionadores que han pasado por el banquillo de Inglaterra.

El dato adquiere todavía más relevancia si se tiene en cuenta que el futbolista ya dejó su sello en el estreno mundialista frente a Croacia, cuando anotó un gol saliendo desde el banquillo y volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más desequilibrantes de la plantilla inglesa.

A sus 28 años, Rashford sigue ampliando una trayectoria internacional que comenzó siendo un adolescente y que ya le ha permitido participar en varias grandes competiciones. Ahora, además, añade un registro singular a su colección de hitos: ser el futbolista que más veces ha aparecido como revulsivo en la máxima cita del fútbol mundial.

Rashford fue suplente con Inglaterra, pero marcó en la segunda mitad tras sustituir a Gordon / EFE

Un récord poco convencional, pero que refleja una realidad evidente. Pocos jugadores han sabido aprovechar tan bien su papel de agitador de partidos como Marcus Rashford.

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Futuro incierto

Además, este Mundial también puede marcar un punto de inflexión en la carrera de Rashford. Su situación a nivel de clubes sigue completamente abierta después de que el FC Barcelona decidiera no ejecutar la opción de compra pactada con el Manchester United al término de su cesión, dejando en el aire su destino para la próxima temporada. El internacional inglés regresará inicialmente a Old Trafford una vez finalice la Copa del Mundo, aunque todo apunta a que su continuidad allí está lejos de estar garantizada.