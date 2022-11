Rashford: "No necesitamos abucheos para saber que hemos jugado mal"

El atacante reconoció que los 'Three Lions' deben mejorar respecto a su último partido frente a Estados Unidos También dejó caer que está preparado para asumir la titularidad

Marcus Rashford no intentó maquillar el papel de Inglaterra ante Estados Unidos. Igual que los aficionados, el delantero del Manchester United confesó sentir cierta decepción respecto a la imagen que ofreció su selección. "No necesitamos los abucheos de nuestros aficionados para saber que hemos jugado mal. El equipo comparte la sensación de que pudimos hacerlo mejor".

A pesar de admitir la crítica, Rashford no quiso dejarse llevar por el pesimismo, ya que los 'Three Lions' ocupan una situación privilegiada en el grupo B. "Cuando no ganas es decepcionante, pero tampoco podemos ser pesimistas. Estamos en una buena posición en el grupo", explicó, antes de remarcar que la mejoría de la selección inglesa en los últimos años es evidente. "No hace falta ser un genio para ver que hemos mejorado desde 2016. Te fijas en la actuación contra Islandia cuando nos eliminaron de la Eurocopa y está a años luz de nuestra situación actual".

Por último, el atacante de los 'Three Lions fue preguntado por la posibilidad de salir como titular ante Gales para dar descanso a Harry Kane. "Todos estamos listos para jugar. Hemos entrenado bien y hemos sumado minutos en las piernas. Estar listo nunca ha sido un problema en esta plantilla". Por el momento, Rashford tan solo suma media hora entre los dos partidos, pero le ha bastado para ver puerta.