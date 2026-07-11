Rashford desaparece ante Gordon: ¿a quién le toca hoy ser titular ante Noruega?

Inglaterra busca dar un paso más en su historia y acceder a las semifinales del Mundial. Y no es para menos tras lo vivido el pasado lunes. "Tomaos otra copa y enviad un mensaje a vuestros jefes diciéndoles que no vais a trabajar mañana". Ese fue el mensaje que Jude Bellingham quiso trasladar a los hinchas tras la agónica victoria frente a México. Fue un duelo de desgaste físico tremendo que tuvo varios protagonistas en una larga lista entre los que no se encuentra Marcus Rashford.

Mientras el jugador del Real Madrid rescataba a los 'Three Lions', Harry Kane les daba tranquilidad y Jordan Pickford achicaba agua, hubo alguien que vivió su nerviosismo desde el banquillo. Eclipsado totalmente por Anthony Gordon -partidazo el suyo el otro día-, Rashford desapareció repentinamente de los planes de Thomas Tuchel, por lo que la pregunta es inevitable: ¿quién será el titular esta noche ante Noruega?

Curiosa está siendo la gestión de los minutos del seleccionador con respecto a sus extremos izquierdos. Curiosa, pero muy efectiva, todo sea dicho. Porque estando Inglaterra a un paso de semifinales, no tiene definido el técnico alemán un once tipo, con la principal duda residiendo en el carril zurdo.

Marcus Rashford fue premiado por Tuchel ante Panamá / Europa Press

Anthony Gordon, flamante nuevo fichaje del FC Barcelona, y Marcus Rashford, ya exjugador del club azulgrana, llevan compitiendo por el puesto desde incluso antes de arrancar el Mundial. Pero ninguno de ellos ha logrado -al menos hasta ahora- dar el golpe definitivo sobre la mesa. Ante México le tocó a Gordon ser titular. No lo era desde la jornada 2 de la fase de grupos, quedándose sin minutos ante Panamá y disfrutando de media hora ante RD Congo en dieciseisavos.

Meritocracia siempre

Va a rachas Tuchel, que premia la meritocracia partido tras partido. Y pese a que Rashford parecía ya asentado en el once inicial, las dos asistencias y la revolución de Gordon contra los congoleños le valió la titularidad ante México.

Gordon, en el partido ante México / EFE

Tal fue la actuación del extremo del Barça en el Azteca que eclipsó por completo a Rashford. De hecho, el jugador del Manchester United ni siquiera apareció ante México, ni como titular ni como suplente/revulsivo. Y la realidad es que, teniendo en cuenta el contexto del partido, Inglaterra no le echó de menos.

Con diez jugadores desde el minuto 54 por la roja directa a Quansah, vimos el 'otro' rol de Gordon, aplicadísimo en tareas defensivas echando un cable en el 2 contra 1 ante el mexicano Alvarado, uno de los hombres más desequilibrantes del combinado de Javier Aguirre.

Aguantó todo el partido el ex del Newcastle, por lo que Rashford ni siquiera entró de refresco en los minutos finales, al no confiar Tuchel en su capacidad defensiva en un partido que se le complicó y mucho a Inglaterra en la recta final. Sea como sea, el debate sigue abierto y habrá que esperar a ver quién parte como titular hoy ante Noruega.