Raphinha sigue bloqueado con el gol

El delantero brasileño, pese a ser titular con Tite, no se ha estrenado como goleador en el Mundial de Qatar Raphinha suma esta temporada dos goles con Brasil en un amistoso ante Túnez y otros dos en LaLiga con el Barça

Raphinha es uno de los futbolistas que están generando más dudas entre la afición brasileña durante el Mundial de Qatar. El delantero ha sido titular en tres de los cuatros partidos disputados por Brasil y solo no salió de inicio en el tercer partido de la fase de grupos, con la clasificación para octavos ya en el bolsillo, aunque acabó participando en los últimos once minutos. Lo cierto es que su aportación ofensiva, en lo que a números se refiere, está siendo escasa. Su primera asistencia ha sido frente a Corea del Sur y aún no ha visto puerta, pese a tener un par de buenas ocasiones ante Corea del Sur. Pero no todos son estadísticas en el fútbol y su partido ante los asiáticos fue de notable alto.

El extremo es el primero que ha reconocido siempre que ha tenido la oportunidad que debe mejorar sus registros goleadores, tanto en el Barça como en la selección brasileña. Y es que, en lo que llevamos de temporada, y pese a la confianza que tiene por parte del técnico de la 'canarinha', Tite, y de Xavi en el Camp Nou, solo suma cuatro goles.

Arrancó la pretemporada a lo grande, siendo uno de los jugadores más destacados del conjunto blaugrana, marcando en el primer partido de la gira por Estados Unidos ante el Inter Miami y firmó un golazo ante el Real Madrid en el clásico en Las Vegas. También fue el mejor asistente, con cuatro pasese de gol. Sin embargo, no tuvo continuidad cuando arrancó la competición oficial. En LaLiga suma solo dos goles, el que abrió el marcador ante el Sevilla en la cuarta jornada de Liga (0-3) y el que supuso los tres puntos ante Osasuna en la última jornada antes del parón mundialista. Seguramente, su gol más importante hasta la fecha. Además, ha dado cuatro asistencias, dos en LaLiga y dos en la Champions, donde no ha marcado.

Sus números no son mejores con Brasil, con quien esta temporada solo ha visto puerta en dos ocasiones, las dos en el mismo partido, un amistoso ante Túnez de preparación del Mundial. Pese a todo, nada parece indicar que Tite le retire su confianza, sobre todo porque, más allá de su aportación ofensiva, su trabajo y sacrificio por el equipo es incuestionable. Raphinha, aunque feliz por la victoria, exhibió algún gesto de desaprobación tras no acertar en un par de ocasiones que tuvo ante Corea del Sur.

El brasileño disparó cinco veces, dio tres pases decisivos, generó dos ocasiones de gol y ganó cinco duelos, números que permiten afirmar que su partido fue de notable, que el gol no lo es todo y que los entrenadores ven más allá de quien marca.