Optimismo con Raphinha de cara a los cuartos de final

Los más pesimistas lo daban por perdido. Pero Raphinha es obstinado. Igual que en el campo, que pelea cada balón como si la vida le fuera en ello, el brasileño está demostrando que quiere jugar este Mundial, ayudar a Brasil a bordar la sexta estrella en su pecho.

Endrick avisó el jueves en rueda de prensa: "Raphinha está como loco por volver". 24 horas después, la estrella azulgrana apareció en el campo de entrenamiento de la 'Seleçao'. No estará contra Noruega, al menos de inicio. La lesión muscular sufrida ante Haití invita a ser cautos, pero si hay un mínimo de esperanza, ahí estará él para aferrarse.

Al trote, calzado con las botas de partido y escudado por Neymar, así apareció el futbolista de Porto Alegre en el Columbia Park de Morristown, cuartel general de los de Carlo Ancelotti en este torneo. El "tratamiento intensivo" al que ha sido sometido el culé para tratar sus molestias en la región posterior del muslo derecho ha surtido efecto. Han sido dos semanas intensas, de ejercicios y de horas extras con los fisioterapeutas y recuperadores. Pero Raphinha ya está de vuelta. Probablemente todavía no al cien por cien, pero un poco del capitán 'in pectore' de la 'Verdeamarela' es mucho.

En una Brasil carente de talento, donde sólo Vinicius está poniendo los chispazos del 'Jogo Bonito' que se le presupone, el regreso de Raphinha es un notición para un país que en las últimas semanas ha elucubrado con unos presuntos económicos del astro del Barcelona.

Raphinha, sustituido frente a Haití por lesión / EFE

Recibido como un capitán

La alegría ha vuelto al combinado dirigido por 'Carletto'. La remontada frente a Japón y la vuelta de Raphinha han disparado el optimismo. El culé fue recibido con el tradicional pasillo de collejas en una sesión en la que tuvo que compartir protagonismo con las altas temperaturas que se viven en la costa Este de Estados Unidos.

Es complicado que Raphinha tenga minutos frente a Noruega este domingo a las 22.00 horas. Fuentes de la CBF consultadas por 'EFE' descartan prácticamente su participación contra Haaland y compañía y apuntan que sí estaría disponible para unos eventuales cuartos de final, donde se medirían a Inglaterra o México. Eso, siempre y cuando, eliminen a los 'vikingos' de Solbakken, la sensación de este Mundial.

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El que seguro se perderá al cien por cien el choque de octavos frente a los nórdicos será Lucas Paquetá. El centrocampista del Flamengo no apareció en el entrenamiento y tiene muy complicado vestirse de nuevo de corto en la competición.