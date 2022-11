Cómo Raphinha quiere acallar a sus haters

El extremo del Barça, que cuenta con la plena confianza de su seleccionado, es consciente que debe calibrar mejora en la definición Raphinha mantiene su condición de titular indiscutible en la Seleçao y saldrá en el once de Tite que jugará el lunes contra Suiza

Raphinha tiene una espina clavada: no haber podido aprovechar las dos ocasiones que tuvo ante Serbia con aún 0-0 en el marcador. No calibró bien la definición, pero, al final, los dos lances no tuvieron mayores consecuencias porque apareció Richarlison, que, con su doblete, liquidó a los balcánicos en un segundo tiempo absolutamente dominado por los canarinhos.

El extremo del Barça está dolido por no haber podido golear en su debut mundialista como reconoció en la zona mixta del Lusail Stadium, donde tuvo que parar los pies algún periodista brasileño demasiado agrandado.

“Mi objetivo es poder marcar en todos los partidos de la Copa del Mundo, es normal que baje la cabeza por la oportunidades desperdiciadas… desafortunadamente el gol no llegó, pero creo mucho en mí mismo y ahora trabajaré duro prensando en el próximo partido”, indicó.

La Seleçao vuelve a escena el lunes ante Suiza, donde un triunfo podría darle ya el billete para los octavos de final. Raphinha seguirá ocupando el extremo derecho, ya que Tite continúa teniendo plena confianza en su paisano gaucho: se reafirma que es la mejor opción posible en el flanco derecho del ataque, por lo que Antony (Manchester United) y Martinelli (Arsenal) tendrán que esperar su oportunidad.

Quien no estará seguro contra los helvéticos es Neymar Jr., con un esguince en el tobillo derecho. ‘Rapha’, que mantiene una magnífica relación con el ‘10’ de Brasil y la Seleçao, se mostró dolido por la lesión sufrida por el líder de la Seleçao. “Los árbitros necesitan defender a los futbolistas creativos”, se quejó el blaugrana, que este viernes realizará trabajo de recuperación junto con el resto de titulares de la ‘verdeamarela’.