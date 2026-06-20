MUNDIAL 2026
Raphinha se lesiona, Marruecos vive de Saibari y expulsan a Almirón por hacer un 'Prestianni': esto es lo que te perdiste esta noche en el Mundial
La jornada dejó a Estados Unidos y Marruecos clasificados, mientras que Brasil despertó con una contundente victoria
La segunda jornada de los Grupos C y D del Mundial 2026 dejó dos clasificaciones aseguradas a la siguiente fase y a una "Canarinha" que, por fin, enseñó los dientes en el torneo.
Estados Unidos 2 - 0 Australia
La selección de Estados Unidos certificó su pase a los dieciseisavos de final tras imponerse a Australia por 2-0. El conjunto norteamericano encarriló el encuentro muy temprano gracias a un autogol de Cameron Burgess en el minuto 11.
Justo antes de llegar al descanso, un cabezazo de Alex Freeman, validado posteriormente por el VAR, sentenció el choque. El combinado estadounidense logra así el objetivo y sella su clasificación, sobreponiéndose a la sensible baja por lesión de Christian Pulisic.
Marruecos 1 - 0 Escocia
Por su parte, Marruecos hizo historia al registrar el gol más rápido en lo que va de torneo para doblegar a Escocia por un ajustado 1-0.
Apenas habían transcurrido 73 segundos de juego cuando Ismael Saibari perforó la red rival tras aprovechar una precisa asistencia de Brahim Díaz. Esta victoria de prestigio permite al cuadro magrebí arrebatar el liderato del Grupo C al conjunto escocés.
Brasil 3 - 0 Haití
El gran despertar de la jornada lo protagonizó Brasil, que superó con claridad y contundencia a Haití por 3-0. El triunfo se cimentó en un doblete de Matheus Cunha y un espectacular tanto de Vinícius Júnior, que culminó una brillante asistencia de Lucas Paquetá.
Sin embargo, la alegría no fue completa por el gran susto de la jornada con la lesión de Raphinha. El extremo fue despedido por sus compañeros con evidente preocupación, mientras Neymar está a punto para regresar. Brasil iguala en la cima del grupo con Marruecos.
Turquía - Paraguay
El cierre de la jornada en el Grupo D quedó marcado por la roja a Almirón por hablar a un rival tapando la boca con la mano. Fue al lateral derecho Müldür y los compañeros turcos que lo vieron reclamaron que entrara el VAR y el videoarbitraje lo confirmó. Expulsado.
Agenda de la próxima jornada La competición continúa este sábado con una nueva batería de partidos decisivos:
19:00 horas: Países Bajos - Suecia (NRG Stadium, Houston)
22:00 horas: Alemania - Costa de Marfil (BMO Field, Toronto)
02:00 horas (madrugada del domingo): Ecuador - Curazao (Arrowhead Stadium, Kansas City)
06:00 horas (madrugada del domingo): Túnez - Japón (Estadio BBVA, Monterrey)
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