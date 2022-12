Raphinha: "España tiene un equipazo"

El brasileño del FC Barcelona no marcó ante Corea pero estuvi a un buen nivel y repartió una asistencia Admitió que no suele ver los partidos de los rivales. "Me gusta centrarme en otras cosas que mirar los partidos", comentó

El extremo de la selección brasileña y del FC Barcelona, Raphinha, habló tras la victoria por 4-1 en los octavos de final del Mundial 2022 ante Corea del Sur y elogió a España, que va por la otra parte del cuadro, así que la canarihna no se la encontraría hasta una hipotética final.

"Tiene un equipazo. Tienen mucha calidad. Pero yo no miro mucho los partidos. Me gusta centrarme en otras cosas que mirar los partidos", reconoció Raphinha, que ante el cuadro asiático no marcó, pero rindió a un muy buen nivel y fue el autor de la asistencia a Vinicius Junior para abrir la goleada.

Croacia y Portugal

Contra quien sí se enfrentará seguro Brasil será a Croacia en los cuartos de final del Mundial. Los ajedrezados superaron en la tanda de penaltis a Japón y será el duelo que abra la antepenúltima ronda, con los ocho mejores en liza. "Si Croacia está donde está es porque tiene mucha calidad", valoró el futbolista del Barcelona.

Por último, se refirió a la posibilidad de una hipotética final contra Portugal y Raphinha admitió que "sería interesante, muy bonito encontrarse con Portugal en la final. Pero antes tenemos que hacer nuestro trabajo. Vamos a seguir trabajando para pasar a la siguiente fase", concluyó Raphinha.