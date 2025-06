Rajada de Tuchel: "Ni calidad ni energía"

Thomas Tuchel ha logrado algo que ningún otro seleccionador de Inglaterra había hecho. Mantener la portería a cero en sus tres primeros encuentros como entrenador de los 'Pross'. Eso sí, viendo cómo ha terminado de sensaciones tras la pírrica victoria de los suyos ante Andorra este sábado, podríamos afirmar que no está especialmente feliz por este hito.

Los 'Three Lions' lograron los tres puntos, sí. Pero fueron incapaces de marcar más de un gol ante una Andorra que tiró de corazón. Pero no hay que olvidar que está plagada de futbolistas de tercera, cuarta, y quinta categoría española. Y de un campeonato doméstico muy por debajo del nivel Premier League.

Inglaterra exhibió una imagen muy floja, casi de desidia ante los más de 8.000 aficionados desplazados desde suelo británico para dar aliento a los suyos en el RCDE Stadium. Los Bellingham, Kane, Rice, Henderson, Madueke y compañía jugaro al 'tran tran' y crearon poco peligro sobre el marco del guardameta del filial del Villarreal, Iker Álvarez.

CRÍTICA FEROZ

Tras el 0-1, Thomas Tuchel criticó de forma feroz a los suyos. "Jugamos con fuego, no sentí que el equipo se diera cuenta de que ganábamos 1-0 en una eliminatoria mundialista", comentó, para luego mostrarse más contundente: “Nos faltó seriedad, calidad y energía, no me gustó la actitud”.

Alexander-Arnold, lateral de Inglaterra, en el RCDE Stadium / Dani Barbeito

El balance de Tuchel, por ahora, es de tres triunfos: 2-0 ante Albania, 3-0 frente a Letonia y el 0-1 contra Andorra. Los tres encuentros, eso sí, ante tres selecciones de nivel muy bajo. Por lo que apenas se puede calibrar el trabajo y el sello del técnico alemán. Los 'Pross' marchan primeros (9/9) del Grupo K de clasificación para la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Grupo muy fácil para el conjunto que dirige el ex del Chelsea. Veremos si es capaz de construir una Inglaterra que esté entre las favoritas a sumar la segunda estrella mundialista de su historia.