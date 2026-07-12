Rajada del seleccionador Suizo contra el árbitraje: "La roja es increíble e injusta. Se cargó el partido"

Fue, sin duda, la jugada del partido. En el minuto 72, intervino el VAR para quitarle una tarjeta a Paredes al considerar que Embolo había simulado y, a partir de ahí, se le sacó la segunda tarjeta al suizo. Muy justo porque contacto sí que hubo. El seleccionador suizo, Murat Yakin estalló al final: "Fuimos castigados por una regla que, en mi opinión, es completamente inaceptable. Es muy doloroso que nos eliminaran de esa manera", comento

Yakin añadió que "el árbitro toma la decisión equivocada. Intervino. Esta regla destruyó nuestro partido de hoy. No había razón para esa amonestación. No lo entiendo. Ha sido una situación inocente, no era dañina. El error arbitral nos ha castigado y nos alteró todo el plan".

El seleccionador dejó claro que partidos de esta entidad no pueden decidirse por el VAR y comentó que Argentina tiene equipo para ganar por sus méritos y no solo por ayudas aribtrales: "Esa decisión fue simplemente increíble. Estoy totalmente en desacuerdo. Hubo contacto claro, y no entiendo cómo el árbitro y el VAR llegaron a esa conclusión. Suiza tenía todo el derecho a sentirse perjudicada. Argentina es un equipo fantástico, pero los partidos de esta importancia nunca deberían decidirse por arbitrajes polémicos".

A pesar de las críticas, Yakin quiso rebajar el tono al final y no quiso señalar a Argentina acusándola de favoritismo en este Mundial con varias acciones ya en las que se han visto favorecidos: "Yo no diría que los están favoreciendo. Hemos tenido un partido justo y abierto. Ambos han jugado al fútbol. No ha salido ganador el fútbol. Se nos castigó con un error. Ha sido un momento decisivo para el resultado del partido. Ahora podemos quejarnos, pero tengo que felicitar a Argentina. No quiero darle más vueltas".