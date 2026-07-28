Rajada de Rudi Völler: "Argentina es un mal ejemplo, su juego no tiene nada que ver con el fútbol"

Las reacciones a la gran final del Mundial 2026 no parecen tener fin. Más de una semana después siguen llegando análisis y opiniones de varias leyendas del fútbol mundial sobre el encuentro entre España y Argentina, en el que los de Luis de la Fuente arrollaron a la Albiceleste, que ni siquiera chutó a portería.

Las críticas al juego de los de Scaloni se han sucedido desde entonces. Y la última en llegar lleva la firma de Rudi Völler. En ese sentido, la leyenda germana es una voz más que autorizada para hablar del tema, puesto que su Alemania fracasó estrepitosamente cayendo en dieciseisavos frente a Paraguay.

En plena remodelación de la selección absoluta y con la llegada de Jürgen Klopp al banquillo, el director deportivo de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) aseguró que pretende que su equipo se parezca a España y no a Argentina, a quien considera un "mal ejemplo" en el que basarse para devolver a la 'Mannschaft' a lo más alto tras tres Mundiales fracasando.

Rudi Völler, en una imagen de archivo / EFE

"Me parece hipócrita"

“Nosotros, Alemania, tenemos que defender mejor. Muchos pusieron a Argentina como ejemplo y quieren copiar su modelo. Pero me parece un mal ejemplo. De repente, los argentinos se convirtieron en la referencia definitiva y en la vara de medir todo. Me pareció un poco hipócrita", comenzó diciendo Völler en el Congreso Internacional de Entrenadores celebrado en Maguncia.

Pero el que fuera jugador de la Roma o el Werder Bremen, entre otros, no se quedó ahí en sus mensajes contra la Albiceleste: "Yo no quiero que mi equipo que juegue como Argentina. Eso no tiene nada que ver con el fútbol. Sí, podrán decir que fueron campeones del mundo y ahora, subcampeones. Pero, sinceramente, no entiendo todos los elogios de muchos”.

Y si Argentina no le gusta al mítico goleador, sí quiere que su Alemania se parezca en el futuro a la España de Luis de la Fuente: “España mereció todos los elogios. No solo por su manera de tener el balón y atacar, sino también por su forma de defender. Ellos sí son un ejemplo. También me gustó mucho Inglaterra”.