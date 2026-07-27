Rajada de Lionel Scaloni: "Aguantar baldazos de agua fría de gente que no nos conoce, ese es el verdadero trofeo"

Ha pasado ya más de una semana desde que Argentina sucumbiera ante España en la gran final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La Albiceleste fue arrollada por los de Luis de la Fuente en un partido en el que no hubo otro color que el rojo.

Argentina había completado hasta entonces una Copa del Mundo brillante, con varias remontadas épicas y con un Leo Messi estelar, pero su actuación en la final dejó mucho que desear. Ni siquiera chutaron a portería, por lo que las críticas se extendieron por todo el país.

Ahora, ocho días después de la derrota, Lionel Scaloni ha querido romper su silencio. Tras más de una semana de reflexión, el seleccionador argentino emitió un mensaje a través de sus redes sociales en el que reflexionó sobre el Mundial y en el que cargó duramente contra los críticos.

Scaloni, tras perder contra España / CHRISTOPHER NEUNDORF

El comunicado de Scaloni

"Después de una semana intensa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir unas palabras, que aunque saben que no me gustan mucho las redes, puede que sea el mejor medio para hacérselo llegar", comenzó explicando Scaloni, en un primer párrafo que ya apuntaba maneras.

Lo primero que hizo el técnico fue pedir perdón "por no haber traído otra copa", realzando que ta conquistó Catar 2022: "Solo me sale decirles 'lo siento' por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría, que aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida".

"Pero quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles a este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando le hablaba de ellos a mi esposa", añadía luego.

Entonces procedía a lanzar los dardos: "El esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo, el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba), el darlo todo (aunque ya no tengas más), el aguantar baldazos de agua fría (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE), el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro…. Ese es el verdadero trofeo".

Y concluyó con un mensaje de agradecimiento a todos los trabajadores de la Federación: "Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico, jugadores, al personal de AFA, a aquellos que de forma silenciosa trabajan para que estemos cómodos y a cada uno de ustedes por el cariño recibido. Pd: Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro".