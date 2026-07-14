Rajada de Ibrahimovic a la gran apuesta de Tuchel: "Cada vez que recibía el balón se equivocaba"

Inglaterra se impuso por 2-1 a la Noruega de Erling Haaland gracias a un doblete de Jude Bellingham. Sin embargo, pese a la victoria, el rendimiento del equipo dirigido por Thomas Tuchel no terminó de convencer ni al propio seleccionador ni a varias leyendas del fútbol, entre ellas Zlatan Ibrahimovic.

El exdelantero sueco, ahora comentarista de FOX, no dudó en señalar a uno de los jugadores más criticados del conjunto inglés, Noni Madueke, por su escasa capacidad de provocar momentos decisivos en el partido de cuartos de final. "Tengo la impresión de que Inglaterra juega con un hombre menos mientras Madueke está en el campo", afirmó Ibrahimovic.

"Toma decisiones equivocadas"

El sueco fue aún más contundente al analizar la participación del extremo derecho: "Cada vez que recibe el balón toma una decisión equivocada. Simplemente deambula por el césped". Zlatan continuó con sus críticas y añadió: "Ni siquiera la pausa para hidratarse le ha servido de nada. Está jugando, pero no participa en el partido. Inglaterra está jugando con diez hombres".

Durante la retransmisión también destacó a Jude Bellingham como el jugador "más activo de Inglaterra" y lanzó una recomendación directa a Tuchel sobre Madukeke: "Si yo fuera él, lo sustituiría".

Ibrahimovic justificó sus críticas asegurando que a Maduekele faltaba cierto ritmo competitivo: "No ha jugado tantos minutos y se nota. No hizo nada durante los primeros 45 minutos. Está en el campo, pero no participa en el juego. Inglaterra está en inferioridad numérica con él".

Incluso bromeó sobre su actuación: "Si el balón tocó el cable de la cámara, entonces el cable rindió mejor que Madueke".

Ni Tuchel está contento

Zlatan no fue el único decepcionado con la actuación inglesa frente a Noruega. El propio Thomas Tuchel reconoció tras el encuentro que el equipo sufrió más de la cuenta: "No estoy satisfecho con el rendimiento de los jugadores. Nos complicamos muchísimo la vida".

Quien no compartió del todo ese análisis fue Jude Bellingham. El centrocampista del Real Madrid defendió la dificultad de Noruega y respondió a las críticas de su seleccionador: "Quizás. Pero tal vez no sabe lo que es jugar en estas condiciones contra Erling Haaland, Martin Odegaard, Antonio Nusa y Alexander Sorloth. No es fácil enfrentarse a este equipo".