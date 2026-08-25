La 'rajada' de Doku sobre Rudi García: "No siempre me colocaron en las mejores condiciones"

La selección de Bélgica llegó al Mundial con expectativas muy bajas al quedar cada vez menos miembros de la generación dorada que consiguió quedar tercera en la Copa del Mundo de 2018. El combinado dirigido por Rudi García terminó haciendo un torneo bastante meritorio, llegando hasta los cuartos de final, donde cayeron contra la campeona España y anotaron el único gol que encajó 'La Roja' en todo el torneo.

Pese a que el rendimiento fue mejor de lo esperado, el ambiente en la selección belga estaba algo enrarecido: una vez finalizado el Mundial, la federación confirmó que no renovaría el contrato a Rudi García, y ahora Jérémy Doku ha confirmado que no había mucho entendimiento con el entrenador francés.

El extremo del Manchester City, en una entrevista concedida a 'Play Sports', atacó directamente al que fue su seleccionador por no ponerle en la posición en la que él se siente más cómodo: "Cuando repaso el partido contra Egipto, o incluso otros, no siempre me colocaron en las mejores condiciones".

"A veces jugué por la derecha, incluso contra Egipto como delantero. Siento que esas decisiones no me pusieron en las mejores condiciones. Todo el mundo sabe que soy mejor por la izquierda, no deberían inventarse cosas. Todo esto me molestó un poco y no me ayudó" confesó Doku.

El extremo del Manchester City no se mordió la lengua al dar su opinión sobre Rudi García. El jugador ya fue noticia durante el Mundial tras perderse el segundo partido de la fase de grupos ante Irán para poder ver el nacimiento de su hijo en Londres.

Doku, recientemente renovado por el Manchester City hasta 2031, contará con Mark Van Bommel como nuevo seleccionador, quien debutará en el banquillo de Bélgica el próximo 25 de septiembre contra la selección de Italia.