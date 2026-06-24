Rafael Louzán, presidente de la RFEF, sobre Luis de la Fuente: "A mí me gustaría que continuara hasta el 2030, se lo merece"

La llegada de Luis de la Fuente al banquillo de la selección española supuso un punto de inflexión en el proyecto de la Real Federación Española de Fútbol. Desde entonces, el técnico riojano ha logrado consolidar una idea de juego reconocible y ha conducido a España a títulos de primer nivel, con la UEFA Nations League y la Eurocopa como grandes hitos de su etapa. Ahora, con el equipo inmerso en el Mundial, el gran reto vuelve a ser el mismo: pelear hasta el final por el título más importante del fútbol internacional.

En ese contexto de máxima exigencia competitiva, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ha querido despejar cualquier duda sobre el futuro del seleccionador. En declaraciones a ‘El Partidazo de COPE’, el dirigente ha garantizado su continuidad más allá del torneo, independientemente del resultado.

“A mí me gustaría que continuara Luis hasta el 2030, creo que se lo merece”, ha afirmado, calificando el trabajo del seleccionador como “espectacular” y confirmando que, a día de hoy, su continuidad está asegurada “sin ninguna duda”.

La final del Mundial 2030, en España

Más allá del futuro del banquillo nacional, Louzán también ha abordado otra de las grandes cuestiones estratégicas del fútbol español como es el Mundial de 2030 y el papel de España como uno de sus organizadores principales.

El presidente federativo ha defendido con contundencia que el país debe albergar la final del torneo, apelando al peso de España dentro del fútbol mundial y a la importancia del proyecto conjunto que dio origen a la candidatura. “No se entendería que España no sea la organizadora de la gran final”, ha señalado, recordando además que la candidatura nació de un acuerdo entre España y Portugal, al que posteriormente se incorporó Marruecos.

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Con estas declaraciones, Louzán refuerza dos de los grandes ejes del proyecto de la RFEF: la estabilidad en torno a la figura de Luis de la Fuente y la ambición de España por mantener un papel protagonista en la organización del Mundial de 2030. Un mensaje de continuidad y aspiraciones máximas que marca la hoja de ruta del fútbol español en el corto y medio plazo.