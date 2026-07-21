Rafael Leão, futbolista, la lía con un comentario machista: "Mujeres, ahora que ha terminado, dejad de fingir que sabéis de fútbol"

Rafael Leao está siendo criticado en Italia tras publicar una historia de Instagram con un mensaje muy extraño y polémico. El futbolista del Milán, que disputó la Copa del Mundo este verano con la selección portuguesa, se ha convertido en protagonista de la polémica en Italia después de una publicación realizada en una cuenta secundaria de Instagram que ha generado una avalancha de críticas en redes sociales.

El extremo compartió una historia en la cuenta @imjus.beingme con un mensaje que decía: "Girls, the World Cup is over. You can stop pretending you understand football now" ("Chicas, la Copa del Mundo ha terminado. Ya podéis dejar de fingir que entendéis de fútbol").

El mensaje de Rafael Leao hacia las mujeres

La publicación, con carácter machista, ha sido juzgada como un comentario despectivo hacia las mujeres aficionadas al fútbol, lo que provocó una rápida oleada de reacciones negativas tanto en Italia como en otros países. Ante el aluvión de críticas, Leão optó por eliminar la historia pocas horas después de haberla publicado. Sin embargo, las capturas de pantalla comenzaron a circular rápidamente por las redes sociales.

Lejos de emitir un mensaje de disculpa, el internacional portugués volvió a utilizar la misma cuenta secundaria para responder a la controversia con una nueva historia.

"Stop taking this Instagram too serious guys", escribió, un mensaje que puede traducirse como: "Chicos, dejad de tomaros esta cuenta de Instagram tan en serio", dando a entender que el contenido de ese perfil no debe interpretarse de forma literal.

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La cuenta @imjus.beingme, desde la que se publicaron ambas historias, es un perfil secundario de Leão, utilizado por el futbolista para compartir contenidos más personales y desenfadados que los que suele publicar en su cuenta principal. De momento, el Milán no se ha pronunciado ni espera hacerlo.