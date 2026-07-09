Rafa Márquez cumple el sueño que perseguía tras su adiós al Barça: "Es momento de acelerar"

Rafa Márquez ya es oficialmente el nuevo seleccionador de México. Era un secreto a voces desde hacía tiempo, pero se confirmó este jueves con el anuncio oficial de la salida de Javier Aguirre y el aterrizaje en el banquillo del exjugador del FC Barcelona.

"La continuidad de una historia, con un proyecto a largo plazo y de transición, hoy inicia una nueva etapa para nuestra selección junto a ti, Rafa", expresó en redes sociales la Selección de México. Eso es lo que buscaba la Federación, dar continuidad a todo lo que logró Aguirre.

Eliminado del Mundial dando la carga, con grandes sensaciones y poniendo en apuros a todo un combinado de Inglaterra, el 'Tri' afronta una nueva etapa y Rafa Márquez ya se ha puesto el mono de trabajo. "Se tiene una buena base, con jugadores jóvenes y otros de experiencia que serán importantes en esta etapa de transición: no es momento de frenar, sino de acelerar. Se ha hecho un gran trabajo y debemos darle continuidad", dijo el 'Káiser' en sus primeras palabras como seleccionador.

En un vídeo difundido por la cuenta oficial de la selección mexicana, Rafa Márquez aseguró que llega "con la responsabilidad de hacer que el jugador mexicano sea mejor". "Intentaré estar cerca de las selecciones menores que queremos potencializar, porque para tener un buen fútbol es necesario cumplir procesos importantes en la base", añadió.

El que fuera defensor del Barça, uno de los mejores futbolistas de la historia del país y con presencia en cinco Mundiales, era el asistente de Javier Aguirre desde verano de 2024, fecha en la que le prometieron coger las riendas cuando el 'Vasco' dejase el cargo. "Es un gran entrenador, ya lo verán", dijo el otro día sobre su sucesor el ya exseleccionador.

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"Ha sido una gran experiencia de aprendizaje junto a él, que era lo que se pretendía", respondió Márquez sobre su predecesor. "Quiero decirles a los aficionados que estoy comprometido con llevar a un mejor nivel la selección, que sigan apoyando y crean en el esfuerzo conjunto que estamos haciendo", concluyó.