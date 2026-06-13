De Quinta División al Mundial: la historia imposible de Josué Duverger

Está muy bien la emoción por el debut de las favoritas o hacer pronósticos sobre quién puede ganar el Mundial o qué jugador ganará la Bota de Oro. Pero no nos engañemos. La Copa del Mundo no sería lo mismo sin sus 'cenicientas' y todas las historias que esconden. Haití tiene una de las historias más impactantes del torneo.

El país caribeño, uno de los más pobres del planeta según el Banco Mundial, vuelve a un Mundial tras 52 años. Será su segunda participación, que llega en un clima muy duro para el país, tomado por bandas armadas desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. La situación es tan grave que el combinado nacional tuvo que disputar sus partidos como local en el estadio Ergilio Hato de Willemstad, en Curazao.

Pero incluso con este escenario hay lugar para la esperanza. La representa mejor que nadie Josué Duverger, tercer portero de los 'Granadiers'. A sus 26 años, el portero del FC Cosmos alemán pasará de jugar en Quinta División a hacerlo en un Mundial. Del barro al escenario más grande del planeta. Nunca había participado en una liga cien por cien profesional.

Nacido en Canadá y formado en Portugal

Nacido en Montreal, Canadá, y formado en las academias de Portugal, Duverger eligió jugar con Haití con solamente 17 años y ahora le ha llegado un premio gigante y seguramente inesperado. Lo de jugar es otra historia. A priori, llega para ser el tercer portero del equipo.

Se supone que Sébastien Migné se decantará primero por Johny Placide, meta del SC Bastia de Ligue 2, y, en su defecto, por Alexandre Pierre, del FC Sochaux de Ligue 3. Pero quién sabe. Como suelen decir, las oportunidades suelen llegar cuando uno menos se lo espera.

Duverger, posando con la camiseta de Haití / 'X'

Salvo sorpresa, será el único mundialista que compite en una quinta categoría. Un dato que resume la dimensión de su viaje. Del fútbol amateur alemán al mayor escenario del planeta. Del Cosmos Koblenz al Mundial. La suya es una muestra perfecta de que hay varios caminos para llegar a un destino. Algunos lo hacen por autopista y con un coche de lujo. Otros, por carreteras secundarias, embarradas y teniendo que parar por averías. Duverger pertenece a ese grupo.

Su error gravísimo ante Canadá

Su nombre ya estuvo en el foco mediático por un gravísimo error. Sucedió el 15 de junio de 2021, en un partido entre Haití y Canadá, su país de nacimiento, de las eliminatorias de la Concacaf para participar en el Mundial de Qatar 2022 y protagonizó uno de los goles en contra más comentados de los últimos tiempos.

Tras recibir un pase hacia atrás, Duverger no pudo controlar el balón y aunque tuvo tiempo de rehacerse, falló dos despejes consecutivos y terminó empujando el balón dentro de su portería. Canadá rompió el empate gracias a ese gol y acabó ganando aquel duelo por 3-0 eliminando a Haití de la clasificación mundialista.

Entre los Lamines, Haalands, Mbappés, Messis o Cristianos, se esconden historias como la de Duverger. Y esto también es la pura esencia del Mundial. Esta madrugada, Haití debuta ante Escocia (03:00 horas) en Boston. ¿Tendrá su oportunidad?