Quejas con el partido del orgullo y la Bélgica de Courtois, obligada a ganar: así se presenta el final del grupo G

El grupo de los empates. Eso es lo que parecía que iba a ser el grupo G cuando pasados los tres primeros partidos todos acabaron en tablas, pero esta hegemonía de resultados fue rota por Egipto tras ganar por 3 a 1. Gracias a este resultado, los faraones parten con ventaja para hacerse con la primera plaza de un grupo en el que los cuatro equipos parten con posibilidades de clasificarse a dieciseisavos sin depender de la lotería de los terceros puestos.

Irán contra Egipto, el 'partido del orgullo' menos orgulloso

El 26 de junio se celebra el día por la liberación LGTBIQ+. Al enterarse la ciudad de Seattle que ese mismo día había un partido en el Lumen Field, decidió nombrar al encuentro como el 'partido del orgullo'. El sorteo fue extremadamente caprichoso, pues el partido asignado fue un Egipto-Irán, un encuentro en el que se enfrentan dos países en los que la homosexualidad está prohibida, e incluso penada con la muerte en Irán. Las dos selecciones ya han pedido a la FIFA que se eliminen todos los símbolos relacionados con el orgullo gay, aunque por ahora, todo indica a que no habrá ningún cambio.

Si nos centramos en lo deportivo, Egipto e Irán buscan ambas pasar de la fase de grupos por primera vez en su historia. Egipto parte como favorita, pero no debe confiarse ante una selección iraní que, pese a todos los problemas logísticos que ha tenido por culpa de la guerra con Estados Unidos, quiere seguir jugando en suelo norteamericano.

Bélgica busca su primera victoria ante la cenicienta Nueva Zelanda

No ha sido el arranque soñado para el combinado de Rudi Garcia. Los dos empates ante Egipto e Irán obligan a los 'diablos rojos' a ganar si quieren asegurar su continuidad en el Mundial. Los belgas ya no están en su mejor momento: sus estrellas de la generación dorada, De Bruyne y Lukaku, aunque todavia siguen aportando sobre el campo están ya lejos de su mejor nivel. El que se sigue manteniendo como uno de los mejores del mundo en su posición es Courtois, cuyas paradas fueron claves para salvar el punto conseguido ante Irán.

Pese al mal inicio, la selección belga quiere demostrar al mundo que siguen siendo una selección competitiva capaz de llegar lejos. Para el partido, Rudi ya podrá contar Jeremy Doku, quien ya está de vuelta tras no aparecer frente a Irán por volar a Londres para ver el nacimiento de su hijo, una decisión que generó mucha controversia.

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Enfrente, la selección de Nueva Zelanda, que si nos basamos en el ranking FIFA, hablamos de la peor selección del torneo, actualmente en el puesto 84, por debajo de selecciones como Haití, Curazao o Cabo Verde. Los oceánicos confían en que Chris Wood, su mejor jugador, tenga el día para dar la sorpresa y poder conseguir una historica victoria que, igual que a Egipto e Irán, les supondria pasar por primera vez la fase de grupos de un Mundial.