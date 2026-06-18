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MUNDIAL 2026

La queja de Tuchel ante la FIFA: "No pude ver a mi equipo"

El seleccionador de Inglaterra le "suplicó" al organizador del Mundial que "cambie la posición de los fotógrafos durante los himnos"

Tuchel, encantado con Kane: "Líder absoluto"

Tuchel, encantado con Kane: "Líder absoluto"

Tuchel, encantado con Kane: "Líder absoluto" / Perform

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Jordi Delgado

Jordi Delgado

Barcelona

No había ni siquiera empezado el partido entre Inglaterra y Croacia, de la primera jornada del Grupo L del Mundial de 2026, y Thomas Tuchel ya estaba furioso. Y no por nada que hubiera pasado sobre el terreno de juego, sino por una situación de la que se quejó posteriormente en rueda de prensa: los fotógrafos.

"Le ruego a la FIFA que cambie la posición de los fotógrafos durante el himno nacional… No podía ver a mi equipo durante el himno nacional", dijo el técnico alemán. "Estaba esperando este momento, es un momento muy especial que vivía hoy, y estaba frente a un muro de 50 fotógrafos, a medio metro de mí. No podía ver ni a un solo jugador y arruinó un poco mi experiencia hoy."

A Tuchel se le vio visiblemente molesto durante ese momento, que no pudo disfrutar.

"Estáis muy cerca, chicos. No puedo ver nada", le decía el técnico a los fotógrafos segundos antes de que empezara a sonar el 'God Save The King'.

"¿Qué es esto?", le preguntaba a un oficial de la FIFA.

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"Es una p*ta broma", aseguró, enfadado.

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