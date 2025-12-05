Así queda el 'grupo de la muerte' del Mundial 2026

El Mundial más grande de la historia va tomando forma. La Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y Méxicomarcará un antes y un después: tres países, 48 selecciones y 104 partidos. El sorteo celebrado en el Kennedy Center de Washington D.C. dibujó el camino de las 48 selecciones participantes hasta la fase final del torneo. 42 ya tienen su billete en el bolsillo y las seis restantes se jugarán la vida en la repesca que tendrá lugar el próximo mes de marzo.

El torneo tendrá, por primera vez en una Copa del Mundo, a 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro. Las dos primeras de cada grupo junto con las ocho mejores terceras se clasificarán para los dieciseisavos de final. Por tanto, se suma un partido más y se necesitará superar ocho partidos para alzar al cielo el trofeo que defiende Argentina.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026 Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí, Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, ganador de la repesca de UEFA A, ganador de la repesca de UEFA B, ganador de la repesca de UEFA C, ganador de la repesca de UEFA D, ganador de la repesca de FIFA playoff 1, ganador de la repesca de FIFA playoff 2.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 dará su pistoletazo de salida en el emblemático Estadio Ciudad de México el jueves 11 de junio de 2026, escenario en el que se disputará el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

"Vais a tener 104 Super Bowl en un mes", afirmó con orgullo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante la bienvenida al torneo. ¿Y cómo funcionaría el sorteo? Pues cada selección quedaría encuadrada en su rival con tres rivales, uno de cada bombo. Asimismo, no podría haber más de un equipo de cada conferencia, a excepción de Europa, que podría contar con un máximo de dos.

Había cierta expectación - viendo el reparto de los bombos - en torno al mítico 'grupo de la muerte'. ¿Quiénes serían las selecciones afortunadas? Las encuadradas en el Grupo I: Francia (Bombo 1), Senegal (Bombo 2), Noruega (Bombo 3) y el ganador de la repesca de FIFA playoff 2 - Bolivia, Irak o Surinam -. Tendremos, por tanto, un duelo Kylian Mbappé-Erling Haaland.

'Morbo'

No se vieron mucho las caras, en tres ocasiones para ser exactos, dos cuando el francés estaba en el PSG y el noruego en el Dortmund y, la última, la pasada temporada. Madrid y City se citaron en un playoff que cayó del lado de los blancos tras un global de 6-3. El 'cyborg' anotó un doblete en el encuentro de ida en Mánchester pero no jugó en el Bernabéu porque estaba entre algodones.

Dos de los 'killers' del momento, pues, liderarán a sus respectivas selecciones en un grupo en el que estará una combativa Senegal, que dispone de futbolistas 'top' como Sadio Mané, Koulibaly, Nico Jackson, Ismaïlla Sarr o Iliman Ndiaye.