España, en el grupo H del Mundial 2026 con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay

Washington ha acogido el sorteo del Mundial del 2026 en el que España ya sabe los contrarios a los que se debe medir en la primera fase del torneo que se disputará el próximo verano. El combinado español ha quedado encuadrado en el Grupo H, el mismo en el que se situó en 2010 cuando quedó campeona del mundo.

Sus rival del bombo 2 es Uruguay, una selección muy competitiva liderada por Marcelo Bielsa, quien curiosamente no estuvo en el sorteo. El conjunto charrúa quedó cuarto clasificado de la liguillla de la Conmebol. El equipo es muy correoso y con jugadores de entidad, pese a que el ambiente no es el mejor por las disputas con el seleccionador.

Luis Suárez, a sus 38 años, es uno de estos futbolistas que está enfrentando con el técnico y cuya participación en la Copa del Mundo está en el aire.

En cuanto al bombo 3, el combinado de Luis de la Fuente tendrá enfrente a Arabia Saudí. Un equipo en crecimiento que, por ejemplo, ganó a Argentina en el pasado Mundial, aunque quedó apeada en la primera fase.

Y por lo que respecto al bombo 4, España ha tenido fortuna y le ha caído Cabo Verde. El conjunto africano ha sido uno de los clasificados directamente en la fase clasificatoria.