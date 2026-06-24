Así queda la fase de grupos del Mundial 2026: resultados y posiciones de las 48 selecciones

El Mundial 2026 entra en la recta final de la fase de grupos. De ahora en adelante, cada resultados empiezan a dibujar el camino de las 48 selecciones repartidas en doce grupos, donde los cruces pueden cambiar en cuestión de segundos dependiendo de cada resultado.

La tercera jornada termina de ordenar una fase inicial marcada por el nuevo formato del torneo. Los dos primeros clasificados de cada grupo avanzan de forma directa a los dieciseisavos de final, mientras que los ocho mejores terceros completan el cuadro de la fase final. Por eso, selecciones que no pueden alcanzar ya el liderato todavía mantienen opciones de seguir vivas, y otras necesitan mirar de reojo lo que ocurre en el resto de grupos.

Te contamos cómo queda la fase de grupos del Mundial 2026, con los resultados de todos los partidos, la posición de cada selección, los puntos, la diferencia de goles y las cuentas de clasificación.

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Así está la fase de grupos del Mundial 2026

Grupo A

Jornada 1 México vs Sudáfrica: 2-0

Corea del Sur vs República Checa: 2-1 Jornada 2 República Checa vs Sudáfrica: 1-1

México vs Corea del Sur: 1-0 Jornada 3 República Checa vs México

Sudáfrica vs Corea del Sur

Grupo B

Jornada 1 Canadá vs Bosnia y Herzegovina: 1-1

Qatar vs Suiza: 1-1 Jornada 2 Suiza vs Bosnia y Herzegovina: 4-1

Canadá vs Qatar: 6-0 Jornada 3 Suiza vs Canadá: 2-1

Bosnia y Herzegovina vs Qatar: 3-1

Grupo C

Jornada 1 Brasil vs Marruecos: 1-1

Haití vs Escocia: 0-1 Jornada 2 Escocia vs Marruecos: 0-1

Brasil vs Haití: 3-0 Jornada 3 Escocia vs Brasil

Marruecos vs Haití

Grupo D

Jornada 1 Estados Unidos vs Paraguay: 4-1

Australia vs Turquía: 2-0 Jornada 2 Estados Unidos vs Australia: 2-0

Turquía vs Paraguay: 0-1 Jornada 3 Turquía vs Estados Unidos

Paraguay vs Australia

Grupo E

Jornada 1 Alemania vs Curazao: 7-1

Costa de Marfil vs Ecuador: 1-0 Jornada 2 Alemania vs Costa de Marfil: 2-1

Ecuador vs Curazao: 0-0 Jornada 3 Curazao vs Costa de Marfil

Ecuador vs Alemania

Grupo F

Jornada 1 Países Bajos vs Japón: 2-2

Suecia vs Túnez: 5-1 Jornada 2 Países Bajos vs Suecia: 5-1

Túnez vs Japón: 0-4 Jornada 3 Japón vs Suecia

Túnez vs Países Bajos

Grupo G

Jornada 1 Bélgica vs Egipto: 1-1

Irán vs Nueva Zelanda: 2-2 Jornada 2 Bélgica vs Irán: 0-0

Nueva Zelanda vs Egipto: 1-3 Jornada 3 Egipto vs Irán

Nueva Zelanda vs Bélgica

Grupo H

Jornada 1 España vs Cabo Verde: 0-0

Arabia Saudí vs Uruguay: 1-1 Jornada 2 España vs Arabia Saudí: 4-0

Uruguay vs Cabo Verde: 2-2 Jornada 3 Cabo Verde vs Arabia Saudí

Uruguay vs España

Grupo I

Jornada 1 Francia vs Senegal: 3-1

Irak vs Noruega: 1-4 Jornada 2 Francia vs Irak: 3-0

Noruega vs Senegal: 3-2 Jornada 3 Noruega vs Francia

Senegal vs Irak

Grupo J

Jornada 1 Argentina vs Argelia: 3-0

Austria vs Jordania: 3-1 Jornada 2 Argentina vs Austria: 2-0

Jordania vs Argelia: 1-2 Jornada 3 Argelia vs Austria

Jordania vs Argentina

Grupo K

Jornada 1 Portugal vs RD Congo: 1-1

Uzbekistán vs Colombia: 1-3 Jornada 2 Portugal vs Uzbekistán: 5-0

Colombia vs RD Congo: 1-0 Jornada 3 Colombia vs Portugal

RD Congo vs Uzbekistán

Grupo L

Jornada 1 Inglaterra vs Croacia: 4-2

Ghana vs Panamá: 1-0 Jornada 2 Inglaterra vs Ghana: 0-0

Panamá vs Croacia: 0-1 Jornada 3 Panamá vs Inglaterra

Croacia vs Ghana

El calendario de la fase de grupos del Mundial 2026: partidos y fechas

Jueves 11 junio: 21:00h: México vs. Sudáfrica (A) Viernes 12 junio: 04:00 h: Corea del Sur vs. República Checa (A)

21:00h: Canadá vs. Bosnia Herzegovina (B) Sábado 13 junio: 03:00h: Estados Unidos vs. Paraguay (D)

21:00h: Qatar vs. Suiza (B) Domingo 14 junio: 00:00h: Brasil vs. Marruecos (C)

03:00h: Haití vs. Escocia (C)

18:00h: Australia vs. Turquía (D)

19:00h: Alemania vs. Curazao (E)

22:00h: Países Bajos vs. Japón (F) Lunes 15 junio: 01:00h: Costa de Marfil vs. Ecuador (E)

04:00h: Suecia vs. Túnez (F)

18:00h: España vs. Cabo Verde (H)

21:00h: Bélgica vs. Egipto (G) Martes 16 junio: 00:00h: Arabia Saudí vs. Uruguay (H)

03:00h: Irán vs. Nueva Zelanda (G)

21:00h: Francia vs. Senegal (I) Miércoles 17 junio: 00:00h: Irak vs. Noruega (I)

03:00h: Argentina vs. Argelia (J)

06:00h: Austria vs. Jordania (J)

19:00h: Portugal vs. RD Congo (K)

22:00h: Inglaterra vs. Croacia (L) Jueves 18 junio: 01:00h: Ghana vs. Panamá (L)

04:00h: Uzbekistán vs. Colombia (K)

18:00h: República Checa vs. Sudáfrica (A)

21:00h: Suiza vs. Bosnia Herzegovina (B) Viernes 19 junio: 00:00h: Canadá vs. Qatar (B)

03:00h: México vs. Corea del Sur (A)

21:00h: Estados Unidos vs. Australia (D) Sábado 20 junio: 00:00h: Escocia vs. Marruecos (C)

02:30h: Brasil vs. Haití (C)

05:00h: Turquía vs. Paraguay (D)

19:00h: Países Bajos vs. Suecia (F)

22:00h: Alemania vs. Costa de Marfil (E) Domingo 21 junio: 02:00h: Ecuador vs. Curazao (E)

06:00h: Túnez vs. Japón (F)

18:00h: España vs. Arabia Saudí (H)

21:00h: Bélgica vs. Irán (G) Lunes 22 junio: 00:00h: Uruguay vs. Cabo Verde (H)

03:00h: Nueva Zelanda vs. Egipto (G)

19:00h: Argentina vs. Austria (J)

23:00h: Francia vs. Irak (I) Martes 23 junio: 02:00h: Noruega vs. Senegal (I)

05:00h: Jordania vs. Argelia (J)

19:00h: Portugal vs. Uzbekistán (K)

22:00h: Inglaterra vs. Ghana (L) Miércoles 24 junio: 01:00h: Panamá vs. Croacia (L)

04:00h: Colombia vs. RD Congo (K)

21:00h: Suiza vs. Canadá (B)

21:00h: Bosnia Herzegovina vs. Qatar (B) Jueves 25 junio: 00:00h: Escocia vs. Brasil (C)

00:00h: Marruecos vs. Haití (C)

03:00h: República Checa vs. México (A)

03:00h: Sudáfrica vs. Corea del Sur (A)

22:00h: Curazao vs. Costa de Marfil (E)

22:00h: Ecuador vs. Alemania (E) Viernes 26 junio: 01:00h: Japón vs. Suecia (F)

01:00h: Túnez vs. Países Bajos (F)

04:00h: Turquía vs. Estados Unidos (D)

04:00h: Paraguay vs. Australia (D)

21:00h: Noruega vs. Francia (I)

21:00h: Senegal vs. Irak (I) Sábado 27 junio: 02:00h: Cabo Verde vs. Arabia Saudí (H)

02:00h: Uruguay vs. España (H)

05:00h: Egipto vs. Irán (G)

05:00h: Nueva Zelanda vs. Bélgica (G)

23:00h: Panamá vs. Inglaterra (L)

23:00h: Croacia vs. Ghana (L) Domingo 28 junio: 01:30h: Colombia vs. Portugal (K)

01:30h: RD Congo vs. Uzbekistán (K)

04:00h: Argelia vs. Austria (J)

04:00h: Jordania vs. Argentina (J)

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