El calendario de España en el Mundial 2026: fechas, horarios y sedes confirmados

El novedoso Mundial 2026 quedó definido este viernes cuando España conoció a sus tres primeros rivales en la importante cita: Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. A priori, un grupo asequible en el que los hombres de Luis de la Fuente se presentan como el gran favorito a terminar en la primera plaza.

El acto celebrado en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, en la ciudad de Washington, colocó a España en el Grupo H, el mismo que en el Mundial de Sudáfrica 2010, en el que La Roja conquistó su primer y único título ante Países Bajos. Un motivo de celebración para los más supersticiosos. Por descubrir solo quedaban la fecha de los encuentros y las sedes, que fueron desveladas este sábado.

Atlanta y Guadalajara

El calendario completo de partidos, horarios y sedes del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá se dio a conocer a partir de las 18:00 horas (CET), y así quedó el orden particular de España.

Los partidos de España en la fase de grupos del Mundial 2026 Jornada 1 | 15 de junio (18:00H CET) - España vs Cabo Verde (Atlanta, 12:00 hora local) Jornada 2 | 21 de junio (18:00H CET) - España vs Arabia Saudí (Atlanta, 12:00 hora local) Jornada 3 | Madrugada del 26 al 27 de junio (03.00H CET) - Uruguay vs España (Guadalajara, 20:00 hora local)

El Mundial empezará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y finalizará el 19 de julio en New Jersey. España debutará ante Cabo Verde en Atlanta (Estados Unidos) el 15 de junio, misma sede que acogerá su segundo encuentro, ante Arabia Saudí, el 21 de junio. El tercer y último partido lo disputará en Guadalajara (México) la madrugada del 26 al 27 de junio contra, sobre el papel, el rival más complicado: Uruguay.

Todo el Grupo H

A continuación, las fechas y sedes del resto de partidos del Grupo H.

Jornada 1 | Madrugada del 15 al 16 de junio (00:00H CET) - Arabia Saudí vs Uruguay (Miami, 18:00 hora local) Jornada 2 | Madrugada del 21 al 22 de junio (00:00H CET) - Uruguay vs Cabo Verde (Miami, 18:00 hora local) Jornada 3 | Madrugada del 26 al 27 de junio (03:00H CET) - Cabo Verde vs Arabia Saudí (Houston, 20:00 hora local)

Un torneo en el que, junto a Argentina, segunda en el ránking mundial, España parte como gran favorita (primera del ránking). De hecho, según el formato actual, si ambas terminan primeras en sus respectivos grupos, no se encontrarían hasta una hipotética final. Aunque primero, hay que cumplir sobre el césped.