Quaresma explota tras la eliminación de Portugal: "¿A qué le tienen miedo? Hay que traer a un entrenador que entienda esto"

La derrota por 0-1 ante España no solo dejó fuera a la selección de Portugal, también abrió un debate profundo sobre por qué Roberto Martínez no ha sido capaz de sacarle jugo a uno de los mejores centros del campo de toda la competición, por no decir el mejor. Por eso, en tierras lusas, esperaban mucho más. Y en ese análisis, el exjugador Ricardo Quaresma fue directo, duro y no se mordió la lengua.

El exinternacional portugués puso el foco, primero, en una de las facetas que más le inquietó durante el partido: la salida de balón. En especial, criticó el papel de Renato Veiga, quien sufrió para trasladar el balón a los centrocampistas. “¿Renato Veiga está haciendo un gran partido? ¿Defendiendo? Porque cuando intenta sacar el balón desde atrás, lo único que hace es crear un desastre...”, mencionó.

Diogo Costa (i) y Renato Veiga (d) de Portugal disputan el balón con Ferran Torres de España este lunes, en un partido de los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y España en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos) / Lavandeira Jr / EFE

Para Quaresma, el problema de Portugal no se limitó a una acción concreta ni a un futbolista determinado. “El gran problema aquí es que, obviamente, hay un entrenador, pero luego tienes que salir al campo y hacer tú de entrenador. Estamos hablando de jugadores de altísimo nivel, considerados los mejores del mundo. No pueden estar mirando al entrenador esperando instrucciones y que les diga todo el rato a dónde debe ir. Hay cosas aquí que no entiendo", explicó.

España no necesitó su mejor versión para ganar el partido en el tramo final. Portugal, en cambio, fue perdiendo fuerza. “Nuestro mediocampo... Tenemos grandes jugadores, gran talento, pero en este Mundial estuvieron muy débiles. Un mediocampo muy, muy débil. Un ataque débil, una defensa perdida... No puedo culpar solo a Martínez porque los jugadores tampoco dieron lo que debían dar", espetó.

“Nadie debería faltarle el respeto al entrenador, pero tiene que tener personalidad y carácter. Muchas veces me lesioné porque hice lo que me pareció y lo que el juego me exigía, y claro que hubo entrenadores a los que no les gustó y me sacaron del partido. Y está bien, son sus decisiones, ellos son los que mandan. Pero yo hice lo que el juego requería. Y estos jugadores tienen la suficiente moral para hacer lo que el juego les pide porque nadie los va a molestar. Nadie dirá nada si fallan, así que ¿por qué no asumen más responsabilidad? ¿A qué le tienen miedo?”, se preguntaba.

Su conclusión fue contundente: “La selección nacional necesita sentarse a analizar qué está funcionando bien y qué está funcionando mal, y contratar a un entrenador que entienda esto", mencionó. Roberto Martínez ya ha cerrado un ciclo. En Portugal señalan a Jorge Jesús.