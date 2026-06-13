Qatar - Suiza, en directo: partido del Mundial 2026, hoy en vivo

Muchos focos estarán puestos en Gregor Kobel. El guardameta del Borussia Dortmund se ha consolidado como uno de los mejores porteros de Europa y afronta el Mundial en el mejor momento de su carrera. Por delante tendrá a Manuel Akanji, líder de una defensa que buscará mantener la solidez que ha caracterizado a Suiza en los grandes torneos