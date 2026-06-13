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MUNDIAL 2026
Qatar - Suiza, en directo: partido del Mundial 2026, hoy en vivo
Sigue en SPORT en directo el partido entre Qatar y Suiza del grupo B del Mundial 2026
El once de Lopetegui mantiene una fuerte identidad local: la gran mayoría de titulares militan en la liga catarí y llevan años jugando juntos. Esa química ha sido una de las claves del crecimiento de una selección que aspira a convertirse en una de las sorpresas del grupo
A diferencia de Qatar 2022, cuando el equipo acusó la presión de jugar en casa y cayó eliminado sin sumar puntos, los cataríes llegan a este Mundial con más experiencia internacional y bajo la dirección de Julen Lopetegui, que busca consolidar un proyecto capaz de competir también fuera del continente asiático
Todas las miradas estarán puestas en Akram Afif. El delantero del Al Sadd fue una de las grandes figuras de la Copa Asia conquistada por Qatar y vuelve a ser la principal amenaza de una selección que sueña con superar por primera vez una fase de grupos mundialista
Julen Lopetegui confía en el bloque que ha dominado el fútbol asiático en los últimos años, con Akram Afif como gran estrella ofensiva y Boualem Khoukhi aportando experiencia y liderazgo desde la defensa
Este es el once de Qatar
Pocas selecciones son tan fiables en las grandes citas como Suiza. Los helvéticos han alcanzado los octavos de final en cuatro de sus últimas cinco participaciones mundialistas y llegan a Norteamérica con el objetivo de dar un paso más y colarse entre las mejores selecciones del torneo
Aunque el capitán es Granit Xhaka, el gran referente ofensivo del conjunto helvético será Breel Embolo. El delantero, que ya marcó en el debut de Suiza en Qatar 2022, vuelve a ser la principal amenaza de una selección que combina experiencia, físico y talento joven con futbolistas como Ndoye o Vargas
Muchos focos estarán puestos en Gregor Kobel. El guardameta del Borussia Dortmund se ha consolidado como uno de los mejores porteros de Europa y afronta el Mundial en el mejor momento de su carrera. Por delante tendrá a Manuel Akanji, líder de una defensa que buscará mantener la solidez que ha caracterizado a Suiza en los grandes torneos
Murat Yakin apuesta por un once muy reconocible, liderado por Granit Xhaka en el centro del campo y con una columna vertebral formada por Kobel, Akanji, Freuler y Embolo. Una selección experimentada que aspira a volver a superar la fase de grupos por tercera Copa del Mundo consecutiva
Este es el once de Suiza
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